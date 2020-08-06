Klasik Sanata Zarif Dokunuş: Beyaz Dövme

Dövme kimilerine göre bir tutku, kimilerine göre de bir aksesuar.

Yaptırmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 7 Şey

Dövme bazıları için bir tutku, bazıları içinse yalnızca hoş görünen bir aksesuar. Tabii ki dövme yaptırma sebepleri değişiklik gösteriyor. Her sene ise yeni dövme modelleri trend haline geliyor. Dövme yaptırmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bulunuyor. Vücudunuzda ömür boyu taşıyacağınız bir iz için çok iyi karar vermeli ve etrafa kulaklarınızı tıkamalısınız. Sadece “sizin istediğiniz” bir şekil, bir imza, bir isim olabilir. Son dönemde ise beyaz dövme modelleri trend haline geldi. Beyaz dövme nedir, nasıl yapılır? İşte beyaz dövmeye dair bilmeniz gereken her şey.

Son yılların en popüler dövme stilleri arasında ise vücudun farklı yerlerine yapılan dövmeler yer alıyor. Ancak vücudunuzda asla dövme yaptırmamanız gereken bölgeler de var

Dövmeler genellikle siyah ya da renkli tercih ediliyor. Ancak son dönemde beyaz ve yaldızlı dövme modelleri trend haline geldi

Vücutta hafif bir kabartma gibi duran beyaz dövmeler, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak beyaz dövmeler, siyah ya da renkli mürekkeple yapılanlara göre çok daha hassas

Beyaz dövmelerde daha sonra solma meydana gelebiliyor. İşte beyaz dövme yaptırmadan önce dikkat etmeniz gereken 7 nokta;

1. Yalnızca deneyimli sanatçılara gitmelisiniz





Evet, bu tüm dövmeler için geçerli. Ancak beyaz mürekkeple yapılan dövmeler daha fazla özen gerektiriyor. Bu nedenle de beyaz mürekkep konusunda deneyimli bir dövme sanatçısına gitmenizde fayda var. Çoğu beyaz mürekkebin seyreltilmesi nedeniyle, tam olarak müşterinin istediği gibi bir dövme oluşturmak biraz zaman ve beceri gerektiriyor. Ayrıca, cilde uygularken beyaz mürekkebi görmek de oldukça zor. Bu nedenle işinin ehli bir sanatçıda randevu almalısınız.

2. Beyaz dövmeler her ten renginde iyi görünmez





Ten rengi, dövmenizin ne kadar görünür olacağını belirleyen bir faktör. Çok açık tenliyseniz ve fazla belli olmayan bir dövme istiyorsanız beyaz dövme modellerini tercih edebilirsiniz. Ancak, çok açık tenli kişilerde beyaz dövmeler bir cilt deformasyonu gibi de gözükebilir. Bu nedenle model seçimine dikkat etmelisiniz.

3. Beyaz dövmeler çoğu zaman özel bir tasarım gerektirir





Beyaz mürekkep dövme fikrinizi tamamlamalı, çünkü tüm tasarımlar bu renk kullanılarak yapılamaz. Bazı dövme modellerinin kendini göstermesi için renkli dokunuşlara ihtiyacı var. Bu nedenle de beyaz dövmeler için özel tasarımlar gerekiyor. Karmaşık portreler beyaz mürekkeple yapılacak dövmeler için harika bir desenler değil. Dövme sanatçınızın hatta birkaç sanatçının görüşünü sormaktan çekinmeyin.

4. Beyaz dövme modelleri zaman içerisinde solar





Tüm dövmeler zaman içerisinde solgunlaşır, kaybolur. Ancak beyaz mürekkep zaman içerisinde diğer mürekkeplere göre daha fazla değişir. Bu yüzden dövmenizi siyah olanlardan daha sık rötuşlamanız gerekir.

5. Beyaz dövmeler ciltte kabarmaya neden olabilir





Beyaz dövmeler cildinizde, diğer renkteki dövmelerden biraz daha fazla şişmesine neden olur. Bunun sebebi ise, beyaz mürekkebin diğer mürekkepler gibi derinin tam altında değil de, rengin belli olması için cilt yüzeyine yakın bir yere enjekte edilmesinden kaynaklanır. Bu nedenle doğru tasarımı düşünmek önemli. Dövme sanatçınız size bu konuda tavsiyede bulunabilmeli.

6. Diğer mürekkeplerle birlikte kullanıldığında çok daha iyi görünür





Genellikle, beyaz mürekkep diğer dövmeleri vurgulamak için kullanılır çünkü daha ilginç bir görünüm sağlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca siyah mürekkeple birlikte kullanıldığında son etkileyici görünür. Bu nedenle, diğer renklere boyut kazandırmak için beyaz mürekkebi diğer tasarımlarla birlikte kullanmak iyi bir seçenek.

7. Dövmenizin renginin solmasını yavaşlatabilirsiniz





Beyaz mürekkep dövmeleri daha hassas olduğundan, hızlı solmalarını önlemek için özel bir bakım gereklidir. İşte kullanabileceğiniz bazı ipuçları;

– Dövmenize bakım yaparken losyon ve kremleri mümkün olduğunca az miktarlarsa kullanın. Losyon ve kremler dövme köpürmesine neden olabileceğinden dövmeniz kremi tamamıyla emmeden yeni bir katman uygulamaktan kaçının.

– Beyaz dövme modelleri, normal dövmelere kıyasla iyileşirken daha çok kabuklanma eğilimindedir. Pullanan cildinizi tahriş etmekten sakının ve dövme kabuklarınızın kendiliğinden düşmesini bekleyin.

– Dövmenizi bir yıl boyunca güneşten koruyun. Bunun için özel SPF kremleri kullanabilirsiniz.