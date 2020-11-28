Her ortamda star gibi parlamanızı sağlayacak saç modelleri

Kadın saç modelleri pek çok kişinin özel buluşmalar öncesinde araştırdığı bir konu. İşte birbirinden tarz kadın saç modelleri...

Düğün, nikah, buluşma, davet, iş görüşmesi… Hangi ortama girerseniz girin sizi ortamın yıldızı yapacak şeylerin başında kadın saç modelleri geliyor. Makyaj ve saç değişimi kesinlikle herkese bambaşka bir hava katıyor. Pek çok kadın önemli buluşmalardan önce tarzını en doğru şekilde yansıtmak için internette “saç modelleri kadın”, “saç kesimleri kadın” veya “bayan saç modelleri” şeklinde aramalar yapabiliyor. Eğer sizin de odak noktanızda bu konu varsa o halde birbirinden güzel kadın saç modeller için bu listemize göz atabilirsiniz.

Kısa saç modelleri





Hem maskülen hem de sevimli modelleriyle kullanımı oldukça kolay olan kısa kadın saç modelleri pek çok kişinin tercihi olabiliyor. Özellikle son yıllarda moda olan bayan kısa saç kesim modelleri her ortam için kurtarıcınız olacak. İşte birbirinden çeşitli seçeneklere sahip olan kadın kısa saç modelleri…

1. Kısa abiye saç modelleri



Abiye kıyafetlerle kısa saç gitmez demeyin. Bu konuda kendinize şans verdiğinizde şıklığınızı tamamlayacak pek çok saç modeli olduğunu göreceksiniz.

Örgü saç modeli



Eğer saçlarınız kısa olmasına rağmen örgü saç modellerinden vazgeçemiyorsanız ensede örgü modelini yaptırabilirsiniz. Özellikle çok detayı olmayan ama aynı zamanda gösterişi elden bırakmayan abiyelerle bu modeli kombinleyebilirsiniz.

Pixie saç kesimi modelleri



İster kaküllü, ister dağınık, ister geriye taranmış olsun sade, şık ve modern bir görüntü yakalamanın yolu pixie’den geçiyor! Özellikle gösterişli bir abiye tercih ediyorsanız pixie saç kesimi tarzınızı tamamlamak için harika bir seçenek!

Kısa saç topuz modelleri



“Zaten saçlarım kısa nasıl topuz yapacağım” diye dert etmeyin. Sizlere güzel bir haberimiz var. Saçlarınız kısa olsa da onlara topuz şeklini verebilirsiniz. Bunu hacim vererek yapabileceğiniz gibi köpükle uçlarını nemlendirerek de yapabilirsiniz. Bu esnada saç maşası da işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca saçınıza takacağınız taşlı tokalar da stilinizi sıradan olmaktan kurtarabilir.

Yarı toplanmış kısa abiye saç modelleri



Kısa saçlar aslında bir nevi yaratıcılık demek. Ne kadar şekil vermek için elinizde az malzeme var gibi dursa da farklı alternatifleri denediğinizde sonucun mükemmel olduğunu siz de anlayacaksınız. Saçlarınızın bir kısmını örgü, maşa gibi seçenekler aracılığıyla toplayarak isteğinize göre dağınık ya da derli toplu bir görüntü elde edebilirsiniz.

Dalgalı kısa abiye saç modelleri



Eğer saçınızı toplama taraftarı değilseniz yapacağınız doğal bir maşa ile de gecenin parlayan yıldızı olabilirsiniz. Tarzınıza romantik bir hava katmak için dalgalı saçlar doğru bir seçenek olacaktır. Bu tarzı yaparken saç kremi, sprey, maşa gibi yardımcı malzemeleri kullanabilirsiniz.

Tokalarla yapılan kısa abiye saç modelleri



Abiye denildiğinde genelde saçların yoğun krepe yapıldığı modeller akla gelse de abiye saç modelleri bununla sınırlı değil. Hele ki kısa abiye saç modelleri hiç değil! Saçlarınıza takacağınız takılar ya da tokalarla da abiye bir görünüm elde etmeniz mümkün. Yapımı oldukça basit olan bu saç modeli kadın müşteriler tarafından kuaförlerde veya güzellik salonlarında tercih edilen bir model.

2. Önü uzun arkası kısa saç modelleri kadın



Önü uzun arkası kısa saç modelleri bayan ünlüler arasında sevilen bir kesim. Victoria Beckham ile başlayan önü uzun arkası kısa saç rüzgarı şimdilerde de tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Gerek davetlerde gerekse günlük hayatta sıradışı bir görüntü kazanmanızı sağlayan bu saç kesiminin farklı modelleri bulunuyor. Bu kısa kadın saçı aralarında renkli postişlerle, maşayla ya da düz fön ile kullanılabiliyor. Ayrıca yandan ayırarak ya da ensede kat bırakacak şekilde de tercih edilebiliyor.

3. Çok kısa saç modelleri kadın



Pixie ismiyle de bilinen çok kısa saç modelleri kadınlar arasında son dönemde moda olmaya başladı. Maskülen görünmeyi seven kadınların tercih ettiği bu model, yıkama kolaylığı sağladığı için de baş tacı ediliyor. Kadın saç kesim modelleri arasında oldukça popüler olan bu kesim yana tarayarak, ince kaküller bırakarak, saçın orta kısmı dikilerek kullanılabilir. Ayrıca yandan kazıtılan çok kısa saç modelleri bayan müşteriler tarafından kuaförlerde tercih edilebiliyor.

4. Kısa kıvırcık saç modelleri kadın



Kıvırcık kısa saç modelleri kadın bireyler tarafından son dönemde hem pratiklik sağladığı hem sıradışı durduğu için tercih ediliyor. Bu model yandan ayrılmış, bonus, yana doğru hacimli, enseden kat atılmış, kazıtılmış modelleriyle karşımıza çıkabiliyor. Özgürlükçü ruhunuzu yansıtmak için bu modeller iyi bir alternatif oluşturabilir.

5. Dalgalı kısa saç modelleri kadın



Kısa saç kadın modelleri arasında en beğenilenlerden biri de dalgalı olanlar. Romantik, özgür ve eğlenceli görünmek isteyen kadınların tercihi olan bu model farklı şekillerde kullanılabiliyor: yandan taranmış, hacimli, kaküllü, tepeden alın bölgesine doğru bırakılmış…

6. Kısa saç fön modelleri bayan



Doğal ama enerjik bir görünüm elde etmek isteyen kadınlar tercihini dalgalı fön, kırık fön gibi alternatiflerden yana kullanırken; daha sade ve resmi görüntü elde etmek isteyenler ise düz fönden yana kullanabiliyor. Siz de kıyafet seçiminiz ve katılacağınız ortama göre bu seçeneklerden birini değerlendirebilirsiniz.

7. Yüz şekline göre bayan kısa saç modelleri



Kısa saç kesimleri bayan modelleri yüz şeklinize göre de farklılık gösterebiliyor. Eğer kalp şeklinde bir yüze sahipseniz pixie modelleri, üçgen yüz şekline sahipseniz önü uzun arkası kısa modelleri ya da yandan ayrılmış dalgalı saçları, uzun yüz şekline sahipseniz düz fön çekilmiş önü uzu arkası kısa saç modelleri; kare yüz tipine sahipseniz bob kesim saçları ya da hacimli kısa saçları; yuvarlak yüz şekliniz varsa kırık fönle yapılmış bob kesim saçlar, modifiyeli pixie model tercih edebilirsiniz. Eğer yüzünüz ovalse şanslısınız, her modeli gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Uzun saç modelleri kadın



Tarzınıza, gireceğiniz ortama, yüz şeklinize, kıyafetinize göre pek çok uzun saç modeli ve kesimi var. İşte bunlardan bazıları…

1. Yüz şeklinize göre uzun saç modelleri

Yuvarlak yüze saç modelleri kadın şeklinde internette bir arama yapıyor ama net yanıt bulamıyorsanız işte cevabımız… Yüzünüzü uzun gösterecek modelleri, omuz hizasındaki katlı modelleri, kaküllü saç kesimlerini tercih edebilirsiniz.

Kare yüz şekline sahip kişilerin daha yumuşak bir ifadeye sahip olmak için dalgalı saçları ya da perçemli modelleri tercih etmesi gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin uzun saç konusunda şanslı olduğunu belirtelim.

Yüzü kalp şeklinde olanların ise tepe noktasından başlayan uzun kaküllü saçları ve katlı kesimleri kullanması öneriliyor. Lob saç modeli denilen çene hizasına kadar uzanan enseden bombeli saçları tercih edebilirsiniz.

Dikdörtgen şekle sahip olanlar salaş dalgalı modeller ve perçemlerden yana kullanmalı.

Üçgen yüz şekline sahip olanların yüz hatlarını daha yuvarlak göstermek için hacimli ve dolgun modelleri kullanması gerekiyor. Kesim olarak kısa saçlar yerine çene hizasından itibaren dalgalı modelleri kullanmalılar.

Uzun yüz şeklinde olanların yüzlerini daha kısa göstermeleri için kakül veya perçem kullanmaları öneriliyor.

“Oval yüz saç kesimi bayan nasıl olmalı”yı araştırıyorsanız cevabımız kısaca şöyle… Siz ideal yüz tipine sahipsiniz, her saç kesimini taşıyabilirsiniz.

2. Gireceğiniz ortama göre uzun saç modelleri



Eğer davet, düğün, nişan gibi özel günler için uzun saç modeli arıyorsanız kıyafetinize göre değişmekle birlikte şu modellerden birini değerlendirebilirsiniz: at kuyruğu, topuz, örgü, dalgalı saçlar, düz saçlar, geriye taranmış model, hafif ıslatılmış saçlar, salaş modeller… Bu modellerin de kendi içinde türlere ayrıldığını belirtelim.

At kuyruğu: enseden/tepeden at kuyruğu, salaş at kuyruğu, örgülü at kuyruğu, krepeli at kuyruğu, saçın ortadan ikiye ayrılarak yapıldığı at kuyruğu…

Topuz: örgülü/salaş/dağınık topuz, enseden topuz, balerin topuzu, aksesuarlı topuz, sarmal, Helen, donut topuz…

Örgü: topuzlu örgü, taç örgü, salaş örgü, balık sırtı, balık kuyruğu, yan örgüsü, kurdeleli örgü…

Dağınık saç modelleri kadın



Dağınık saç modelleri bayan müşterilerin kuaförlerde en çok yaptırdığı tiplerden biri olsa da kimi zaman bu modeller evde yapılabilecek kadar basit de olabiliyor. Bu modeller arasında salaş örgüyle yapılanları, Hilary Duff tarzı salaş at kuyruğu, ıslak görünümlü topuz, özellikle örgüyle karışık yapılan dağınık topuzlar yer alıyor. Bu modellerin bazıları saç önden iki tutam bırakılacak şekilde yapılırken bazıları ise saçın kendisinin yeterince yapılı (maşalı, fönlü vs) olmaması şeklinde kullanılıyor.

Kalın ve kabarık saçlar için saç modelleri

Bir türlü yatıştırılamayan saçlarınız varsa ıslak geriye doğru taranmış modelleri tercih edebilirsiniz.

Eğer saçlarınızın bu halini seviyor ama biraz değişiklik yapmak istiyorsanız; toka, bandaj gibi aksesuarlardan faydalanabilir ya da at kuyruğu yapabilirsiniz.

Biraz daha özgürlükçü görünmek istiyorsanız salaş örgü gibi tarzları deneyebilirsiniz.

Ayrıca kesim olarak tercihinizi uzun modellerden yana kullanmanızda fayda var.

Kakül, perçem gibi sürekli şekillendirmeniz gereken modeller ise sizin için pek kullanışlı olmayacaktır.

Orta boy saç modelleri kadın



Saçlarınız orta boydaysa tercih edebileceğiniz bazı kesim ve modeller var.

1. Long bob (lob) model



Orta boy saç modelleri arasında en popüler modellerden biri. Hemen her yüz tipindeki kadına çok yakışan bu modeli hem günlük hayatınızda hem de özel günlerde kolayca kullanabilirsiniz.

2. Bob kesim saç



Lob kadar uzun olmasa da bu model de girdiğiniz ortamlarda sizi havalı göstermeye yetecek. Daha çok ortadan ikiye ayrılarak kullanılsa da yana ayırarak da kullanılabiliyor.

3. Perçem ve kakül kesimi



Hemen her dönem sıkça tercih edilen perçemleri orta boy saçlarınızda da kullanabilirsiniz. Ayrıca tarzınıza biraz yenilik katmak istiyorsanız kakülünüzü kaşınızın tam üzerine gelecek şekilde (mikro kakül) de kestirebilirsiniz.

4. Aslan yelesi saç modeli kadın



Bir döneme damga vuran bu model özellikle orta boydaki saçlar için ideal. Bu modelin perçemli, kaküllü, kısa kesim gibi farklı türleri bulunuyor.

Dalgalı saç modelleri kadın



Dalgalı saçlara sahip olan kadınlar saçları kolay şekil alabildiği için oldukça şanslılar. İşte uzun ya da kısa haliyle kullanabileceğiniz dalgalı saç modelleri…

1. Shag saç kesimi



Her uzunluğa sahip saçlar için kullanılabilen bu tip, dalgalı saçlar için de ideal. Dalgalı saçlarınızın daha dolgun görünmesini sağlayacağı için bu modeli düşünebilirsiniz.

2. Katlı saç kesimi



Dalgalı saçlarınızın seyrek görünmesinden şikayetçiyseniz daha hacimli görünmesi için katlı kesim de yaptırabilirsiniz.

3. Kahküllü ya da perçemli dalgalı saç



Hem sevimli hem zarif hem de kendine has görünmenizi sağladığı için bu modeli de değerlendirebilirsiniz.

4. Asimetrik saç kesimi



Dalgalı saçlarınızın daha enerjik ve hareketli görünmesini istiyorsanız asimetrik kesimi deneyebilirsiniz.

Kıvırcık saç modelleri kadın



Kıvırcık saçlar kimi zaman şekil vermesi zor olduğu için dert olarak görülse de aslında oldukça kurtarıcı bir model.

1. Kıvırcık saçlar için örgü modelleri



Kıvırcık saçlar için pek çok örgü modeli bulunuyor. Ensede topuz şeklinde örgü, salaş örgü, yanlardan örgü gibi pek çok seçeneğiniz var. Ayrıca kullanacağınız saç aksesuarlarıyla da farklı bir hava yakalayabilirsiniz.

2. At kuyruğu



Özgür ve hareketli görünmek istiyorsanız kıvırcık saçlarınızı tepeden at kuyruğu şeklinde toplayabilirsiniz. Daha romantik ya da salaş bir görüntü için ise enseden at kuyruğu yapıp önlerinizden birer tutam saç bırakabilirsiniz.

3. Topuz



Saçlarınızın kıvırcık olmasını avantaja çevirmek için topuz modelleri deneyebilirsiniz. İster ensede topuz ister dağınık olsun kıvırcık saçlarınızla her yapacağınız model özenilmiş bir hava katacaktır.

4. Yarı toplu kıvırcık saçlar



Saçınızın bir kenarını bükerek bir tokayla tutturabilir, diğer yarısını açık bırakabilirsiniz. Ya da saçınızın bir kenarını örüp diğer kısmını açık bırakarak da benzer bir tarz yakalayabilirsiniz.

Saç renklerine göre kadın saç modelleri



Kadın saç renkleri söz konusu olduğunda karşımıza pek çok saç modeli çıkabiliyor.