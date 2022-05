Ayak Sağlığınızı Mahvetmeyin!

Ayakkabı Seçerken Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken Püf Noktalar Ayakkabılar bazılarımız için bir ihtiyaçken bazılarımız için ise bir tutkudur. Ayakkabı seçiminin ayaklarımızın sağlığı ve cüzdanlarımız için bir problem haline gelmesini önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır.

1. Ayakkabıları sabah satın almak.

3. Tabanlıkların sadece ayak problemlerini tedavi etmek için olduğunu düşünmek.

İşte sizler için ayakkabı alırken yaptığımız hataları ve bizi ayaklarımızın hak ettiği rahatlıktan mahrum edebilecek günlük alışkanlıkları bulduk ve listeledik.İdeal ayakkabıları seçmek için alışverişe gittiğiniz zamanın önemli olması sizi şaşırtabilir fakat önemlidir. Ayaklar gün boyunca şişer, bu yüzden sabah ayakkabı denerseniz, ayağınıza daha sıkı oturan bir çift satın almış olursunuz.En rahat ayakkabıları seçmek için ne tür bir ayağınız olduğunu bilmek çok önemlidir. Bunu bulmak için basit bir yöntemi sizinle paylaşıyoruz, ayağınızı suya batırın ve sonra bir karton tabakaya basın. Eğer tam bir ayak izi görürseniz, muhtemelen düz ayaklarınız vardır, bu nedenle üzerine bastığınızda tabanların içeri girmesini önleyen ayakkabılar satın almanız önerilir. Öte yandan, çok belirgin bir kemeriniz varsa, ayak izinin merkezinde bir delik görürsünüz, bu da daha fazla tamponlama sağlayan ayakkabıları seçmenin sizin için daha iyi olduğu anlamına gelir. Eğer ayak izi merkezinin sadece yarısı doluysa, bu normal bir ayağınız olduğu anlamına gelir.

Diğer bir yaygın ama yanlış anlayış ise tabanlıkların sadece ayak problemleri olan insanlar için olduğunun düşünülmesidir. Eğer gün boyunca ayakta durmanız gerekiyorsa, jel pedler sizin için büyük bir rahatlama olabilir. Ayrıca, tabanlıklar, cildiniz yaşla birlikte inceldiğinde size ilave tamponlama sağlar.







4. Sürekli aynı ayakkabıları giymek.





Hepimizin favori bir ayakkabısı vardır, ama ne kadar rahat olursa olsun, onları her zaman giymek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Bu, her şeyden çok bir moda ifadesi gibi görünebilir, ama aslında, moda ile ilgisi yoktur. Terin kurumasına izin vermek için her gün ayakkabı değiştirmemiz önemlidir.

Ayrıca, her gün aynı çifti giymek, aynı alanları yıpratır, ki bu da yanlış adım atmanıza ve dolayısıyla ayaklarınızın incinmesine neden olabilir.









5. Ayakkabı numarasını bilmek, ama ayak ölçümünü bilmemek.





Alışveriş söz konusu olduğunda ayaklarınızın tam ölçümünü bilmek çok önemlidir. Markadan markaya ayakkabı boyutları değiştiği için ayak numarası yerine ayağın boyutunu bilmek işimize yarar. Ayrıca, hamilelik veya kilo alımı gibi faktörler nedeniyle yetişkinlikte de ayak numarasının değişebileceğini bilmek önemlidir. Bu faktörleri düşünerek ideal ayakkabıyı bulmak için ayak ölçümü yapmak en iyisidir.







6. Taban malzemesine dikkat etmeden ayakkabı satın almak.

Taban malzemesi rahatımız için önemli olduğundan ayakkabıyı hangi alanda kullanacaksanız taban malzemesini ona göre seçmeniz önemlidir. Örneğin, spor ayakkabıları esnek ve şok emici olmalıdır. Eğer kauçuk bir taban seçerseniz, kışın esnek olmayacaktır. İşte size yardımcı olacak bazı bilgiler:



Deri tabanlar yumuşak ve parlaktır. Buna ek olarak, işaret parmağınızla dokunduğunuzda yüksek bir ses çıkarırlar.

Kauçuk tabanlar mat renktedir ve parmağınızla dokunduğunuzda neredeyse hiç ses çıkarmaz.

Poliüretan tabanlar zorlanmadan bükülür ve üzerinden geçtiğinizde eliniz kaymaz.









7. Sadece tek bir ayağa ayakkabı denemek.





Vücudumuz simetrik değildir. Bir ayağın diğerinden biraz daha büyük olması genelde yaygındır, bu nedenle rahat hissettiğinizden emin olmak için her iki ayağınıza da ayakkabıları denemek önemlidir.









8. Sadece topuğa bakmak.





Yüksek topuklar can acıtmak zorunda değil. Acı çekmeden yüksek topuklu ayakkabı giymenin yolu ince tabanlardan kaçınmaktır. Kalın tabanlar veya biraz platformlu tabanlar, ayak tabanlarına uygulanan basınç için daha fazla tamponlama sağlayacaktır.

9. Tenis ayakkabılarının ömrünü hesaba katmamak.

10. Uzun süre parmak arası terlik giymek.

Tenis ayakkabılarının ömrü sınırlıdır. Bazıları 300 milden önce kırılabilir. Ayrıca, aşınma ve yıpranma ile birlikte yaralanmalara neden olabilir. Ortalama bir yetişkinin günde 2,4 ila 3,2 kilometre yürüdüğü göz önüne alındığında, günlük olarak kullanırsanız yarım yıldan daha kısa bir sürede tenis ayakkabılarınız yıpranabilir.

Parmak arası terlikler yaz aylarında rahatlık için en uygun seçim gibi görünebilir, ancak çok uzun süre giymeniz önerilmez. Parmak arası terlik giymek yürüme şeklimizi değiştirir çünkü ayak parmaklarınızı zorlar. Ayrıca, uzun vadede kullanımı bazı sorunlara yol açabilir.

Parmak arası terlikler yerine, ayak bileği kayışları ve ayak desteği olan bir çift sandalet seçerseniz sizin için daha iyi olabilir.