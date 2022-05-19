Narkotik’ten zahir tacirlerine bir darbe daha

Gazimağusa'daki operasyonda 5.6 kilo uyuşturucu, 2 tabanca ve şarjörü, 20 canlı mermi, 2 öğütücü, 2 hassas terazi ve 620 adet torpil ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da narkotik ekiplerinin önceki gün ve dün sabah yaptığı operasyonlarda, toplam 5 kilo 592 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 tabanca ve şarjörü, 20 canlı mermi, 2 öğütücü, 2 hassas terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren 620 adet torpil ele geçirdi.Önceki gün saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışından konteynırla gelen yedek parçalar içerisinde, polis ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen “Tampon Operasyonu” kapsamında yaklaşık 5 kilo 500 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir hassas terazi ele geçirildi.Operasyon kapsamında 54 yaşındaki isminin baş harfleri S.S., 25 yaşındaki isminin baş harfleri H.Y., 32 yaşındaki isminin baş harfleri H.K. ve 28 yaşındaki isminin baş harfleri A.G.Y. tutuklandı.Öte yandan dün sabah saat 05.30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tepe Operasyonu” sonucu 2 tabanca ve şarjörü, 20 canlı mermi, yaklaşık 92 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 öğütücü, bir hassas terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren 620 adet torpil bulunarak, emere olarak alındı.Operasyon kapsamında 47 yaşındaki isminin baş harfleri M.M. ve 27 yaşındaki isminin baş harfleri A.D. tutuklandı.