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Vaka sayısı yeniden yükselişte

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Vaka sayısı yeniden yükselişte
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.025  olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 576 kişi taburcu edilmiştir. 

311 kişi Lefkoşa, 114 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 68 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  639 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı:  639  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709 
      
Toplam Vaka Sayısı: 51.677  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4995        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4936 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  13     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  280      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3446       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118155  
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