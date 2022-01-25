Vaka sayısı yeniden yükselişte

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.025 olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 576 kişi taburcu edilmiştir.



311 kişi Lefkoşa, 114 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 68 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 639



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 639



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709



Toplam Vaka Sayısı: 51.677



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4995



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4936



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 280

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3446



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 118155