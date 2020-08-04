Kutlamaların ve Partilerin Gözdesi Olacak En Pratik 12 Dip Sos Tarifi

Çeşit çeşit dip sos tariflerini sizler için araştırdık. İşte en pratik 12 dip sos tarifi...

Türk halkı olarak misafir ağırlamaya bayılıyoruz. Hele çeşit çeşit ikramlara ve atıştırmalıklara olan düşkünlüğümüzden bahsetmiyoruz bile. Konu kutlamalar ve davetler olduğunda en merak edilen tariflerden biri de dip soslar. Cipsle, nachoyla, ekmekle, krakerle ya da galetayla tüketebileceğiniz bu dip soslar, tam bir parti atıştırmalığı Üstelik yapımı da oldukça kolay! Partilerin ve kutlamaların vazgeçilmezi olacak çeşit çeşit dip sos tariflerini araştırdık ve derledik. Davet masalarına renk katacak bu tariflere bayılacaksınız İşte cheddar sostan enginarlı ve ıspanaklı dip sosa, en pratik 12 dip sos tarifi!

Guacamole sos



Konu dip sos tarifi olduğunda akla gelen ilk soslardan biri de guacamole! 4 adet olgun avokadoyu ortadan kesin ve çekirdeklerini çıkarın. Avokadoları dilimleyin ve bir kaseye alarak çatalla ezin. 1 adet orta boy kırmızı soğanı incecik doğrayın. 3 diş sarımsağı rendeleyin. Birkaç dal taze kişnişi kıyın ve 1 adet büyük boy domatesi küp küp doğrayın. Arzuya göre 4 adet jalapeno biberi de incecik doğrayın. Tüm malzemeleri avokado püresiyle harmanlayın. Son olarak 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet misket limonu suyu, yarım çay kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra nachos ile birlikte servis edin. Afiyet olsun!

Cheddar sos



Dip sos tarifi verip de cheddar sos tarifi vermemek olmaz! 2 yemek kaşığı tereyağını bir sos tavasında eritin. Üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından 1 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edin, bu esnada bir çırpma teliyle karıştırın. Karışım koyulaşmaya başladığında 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyin. Son olarak 150-200 gram cheddar peynirini küp küp doğrayarak karışıma ilave edin, eriyene kadar karıştırın. Hazırladığınız sosu patates, nacho ya da cipsle servis edin. Afiyet olsun!

Humus



500 gram nohutu bir gece önceden ıslatın. Gece boyunca ıslattığınız nohutları yumuşayıncaya dek haşlayın. Güzelce haşlanan nohutları bir blendera alın ve bir kepçe kadar haşlanma suyundan ilave ettikten sonra güzelce karıştırın. Püre haline gelen nohutları kabuklarından ayrılması için bir süzgeç yardımıyla eleyin. Kabuklarından ayrılan nohutları tekrar blendera alın ve üzerine 1/2 su bardağı tahin, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 diş sarımsak ilave edin; tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız humusu kraker ve taze sebze dilimleriyle servis edin, afiyet olsun!

Avokadolu dip sos



2 dal taze soğanı incecik doğrayın. 2 adet olgun avokadonun içerisini bir kaseye çıkartın, bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı süzme yoğurt, taze soğan ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Nachos ve kızarmış ekmek ilavesiyle birlikte servis edin, afiyet olsun!

Enginarlı ve ıspanaklı dip sos



Fırını 170 dereceye ayarlayın. Geniş bir kasenin içerisinde 250 gram krem peyniri, 1/4 su bardağı mayonezi, 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peynirini, 1 diş rendelenmiş sarımsağı, 1/2 çay kaşığı kurutulmuş fesleğeni ve dilediğiniz kadar tuz-karabiberi karıştırın. Hazırladığınız karışıma 400 gram enginar kalbi ve 2 su bardağı doğranmış ıspanak ekleyin, yavaşça karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız karışımı bir borcama aktarın ve üzerine 1/4 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri ilave ettikten sonra 25 dakika kadar fırınlayın. Kraker ilavesiyle birlikte servis edin, afiyet olsun!

Karamelize soğanlı dip sos



3 adet orta boy soğanın kabuklarını soyun ve piyazlık doğrayın. 1 diş sarımsağı incecik kıyın. 75 gram tereyağını bir sos tenceresinde eritin. Doğradığınız soğanı ve sarımsağı, 1 adet defne yaprağını, 1 dal taze kekiğini ve 1 tatlı kaşığı esmer şekeri soteleyin. 25-30 dakika kadar, kısık ateşte soteleme işlemine devam edin. Soğanlar iyice yumuşadığında 4-5 dakika kadar yüksek ateşte kavurun. Dilerseniz yarım su bardağı kırmızı şarap ekleyip soteleme işlemine devam edebilirsiniz. Şarap buharlaştığında kekiği ve defne yaprağını çıkartın, soğanları ılınması için kenara alın. 300 gram süzme yoğurdu ve 50 gram labne peynirini bir kasede karıştırın. Karamelize soğanları da ekleyin ve dilediğiniz kadar tuz-karabiber ilavesinin ardından bekletmeden servis edin. Afiyet olsun!

Ispanak pesto



1 bağ ıspanağı güzelce yıkayın ve saplarını kopararak güzelce kurutun. 2 diş sarımsağın kabuklarını soyun. 30 gr parmesanı rendeleyin. Bir blender’ın içerisine ıspanakları, 1 çay bardağı zeytinyağını, 2 diş sarımsağı, 25 gram çam fıstığını ve rendelediğiniz parmesanları ekleyin. Dilediğiniz kadar tuz-karabiber ilave ettikten sonra güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu çeşitli krakerler ve kızarmış ekmekle servis edin. Dilerseniz ıspanak pestoyu makarnalarda kullanmanız da mümkün. Afiyet olsun!

Pancarlı dip sos



Derin bir tencerede bolca su kaynatın. 4 adet kırmızı pancarı güzelce yıkayın ve haşlayın. Haşlanan pancarları soğuması için soğuk su dolu bir kaba alın ve kabuklarını yavaşça soyarak çıkartın. Soyduğunuz pancarları rendeleyin ve 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tahin, bir çimdik kimyon, dilediğiniz kadar tuz ve 3 yemek kaşığı süzme yoğurtla birlikte blender’da çekin. Hazırladığınız dip sosu kızarmış ekmeklerle birlikte servis edin. Afiyet olsun!

Chili Thai sos



Farklı bir dip sos tarifi arayanların imdadına yetişiyoruz 1 su bardağı suyu ve 1 su bardağı pirinç sirkesini bir sos tenceresinde, yüksek ateşte kaynatın. 20 gram zencefilin ve 5 diş sarımsağın kabuğunu soyun, rendeleyin. 3 adet chili biberini küçük parçalar halinde doğrayın. Kaynamakta olan pirinç sirkesine 1 su bardağı toz şeker, rendelenmiş zencefil ve sarımsak, doğranmış chili biberi, 1 yemek kaşığı ketçap ve dilediğiniz kadar karabiber ekleyerek 5 dakika daha kaynatın. Ardından 2 yemek kaşığı mısır nişastasını ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırın. 2 dakika daha kaynattığınız sosu soğuması için kenara alın. Hazırladığınız dip sosu mısır cipsi, sebze dilimleri ve soğan halkasıyla birlikte servis edin. Afiyet olsun!

Salsa sos



Elektrikli ızgarayı orta ateşe getirerek ısıtın. Yarım kilo domatesi, 1 adet kabuğu soyulmamış ancak ortadan kesilmiş soğanı, 1 adet kabuğu soyulmamış sarımsağı ve 1 adet acı biberi güzelce közleyin. Közlediğiniz malzemeleri 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından soğanın ve sarımsağın kabuklarını soyun, tüm malzemeleri bir blender’a alın ve karıştırın. Tuz-karabiber ilave ettiğiniz sosa dilerseniz 1 yemek kaşığı kişniş de ekleyebilirsiniz. Servis kasesine aldığınız salsa sosu nachos ile birlikte servis edin, afiyet olsun!

Kolay ballı hardal



Konu dip sos tarifi olduğunda çıtır tavuğun ve soğan halkasının vazgeçilmezi ballı hardalı atlamak olmaz! Yarım su bardağı dijon hardalını, yarım su bardağı balı, 2 yemek kaşığı mayonezi, 1 yemek kaşığı limon suyunu ve dilediğiniz kadar tuz-karabiberi bir kasede karıştırın. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

Marinara sos



Farklı bir dip sos tarifi arayanlar için marinara sosla listemizi sonlandıralım! Bir blender’ın içerisine 1 konserve domates sosu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak ve 3-4 fesleğen yaprağı ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Hazırladığınız sosu çıtır peynir çubuklarıyla ya da kızarmış eklemekle birlikte servis edin. Dilerseniz marinara sosu makarnalar için de kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!