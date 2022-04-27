İşte en sevilen sebzelerden biri olduğunu kanıtlayacak 4 değişik kereviz tarifi. Hadi tarifler denenmeye başlansın!
Kereviz Çorbası
Hiç denediniz mi?: Terbiyeli Kereviz Çorbası
Kereviz Çorbası İçin Malzemeler
• 1 orta boy kereviz
• 2 küçük boy havuç
• 1 orta boy patates
• 1 orta boy soğan
• 1 limon
• 1 yemek kaşığı un
• Tuz
• Karabiber
• Sıvı yağ
Kereviz Çorbası Tarifi
Kerevizi sap ve yapraklarından ayırdıktan sonra küp küp doğrayın. Kararması için limonlu suda bekletin. Aynı şekilde havuç, patates ve soğanı da küp küp doğrayın. Kerevizin saplarını küçük küçük, yapraklarını da çok ince olmayacak şekilde kesin. Derin bir tencereye limonlu suyla kerevizleri, havucu, soğanı, kereviz sap ve yapraklarını ilave edin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca bir kapta yarım limon suyu, 1 kaşık un ve 1 kaşık yoğurdu çırpın. Karışımı çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek 5-10 dk. daha pişirin ve servis edin. Afiyet olsun.
Fırında Baharatlı Kereviz Kızartması
Fırında patates kızartmasının yerini dolduran çok lezzetli bir tarif: Fırında Baharatlı Kereviz Kızartma
Fırında Baharatlı Kereviz Kızartma İçin Malzemeler
• 1 orta boy kereviz
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 tatlı kaşığı kajun baharatı, kekik, toz kırmızı biber ve (zevkinize göre diğer baharatlarda da ekleyebilirsiniz)
• Tuz (isteğe bağlı)
Fırında Baharatlı Kereviz Kızartma Yapılışı
Kerevizi kızartmalık patates dilimler gibi doğrayın. Kerevizi bir kapta zeytinyağı ve diğer baharatları ekleyerek karıştırın. Fırın tepsisine pişirme kağıdını serin ve baharatlı kerevizi üzerine dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dk. pişirin. Afiyet olsun.
Not: Yoğurtlu dip sosa batırarak yiyebilirsiniz.
Kayık Kereviz Sapı
Aklınıza gelmeyecek bir tarif: Kayık Kereviz Sapı
Kayık Kereviz Sapı İçin Malzemeler
• 2 bardak pişmiş rendelenmiş tavuk
• Çeyrek fincan mayonez
• Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
• Çeyrek çay kaşığı tuz
• 3 yemek kaşığı buffalo kanat sosu
• Karabiber
• 6 kereviz sapı
• 1 taze soğan
Kayık Kereviz Sapı Tarifi
Kereviz saplarını yıkadıktan sonra ikiye bölün. Taze soğan hariç tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın. Daha sonra kereviz saplarının içine doldurun. Taze soğanları küçük küçük doğradıktan sonra üstüne serpiştirin. Afiyet olsun.
Kereviz Salatası (Waldorf Salatası)
New York’un meşhur salatası olarak bilinen: Waldorf Salatası
Kereviz Salatası (Waldorf) İçin Malzemeler
• 1 yeşil elma
• 1 göbek marul
• 1 çay bardağı siyah kuru üzüm
• 1 çay bardağı ceviz içi
• 3 kereviz sapı
• 2 yemek kaşığı mayonez
• 1 çay kaşığı Dijon hardalı
• Yarım limonun suyu
• Tuz
Kereviz Salatası (Waldorf) Hazırlanışı
Elmaları yarım ay şeklinde ince ince dilimleyin. Kararmaması için üzerine limon suyu sürün. Marulu yıkayın ve suyunu süzün. Daha sonra marulu iri parçalar halinde doğrayın. Bir kaba marulu koyun; mayonez, hardal, üzüm, elma dilimleri, ceviz, tuz ve limon suyunu ekleyip harmanlayın. Hazırladığınız salatayı servis tabağına aktarın. Afiyet olsun.