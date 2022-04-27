K vitamini açısından zengin olan, birçok hastalığa da iyi geldiği söylenen kereviz…Genellikle kerevize biraz ön yargılıyız, hatta kimileri ismini duyduğunda kaçmaya bile çalışıyor. Sizin için hazırladığımız değişik kereviz tarifi sayesinde kerevizi seveceğinizden eminiz. Ön yargıyı yıkma zamanı!



İşte en sevilen sebzelerden biri olduğunu kanıtlayacak 4 değişik kereviz tarifi. Hadi tarifler denenmeye başlansın!

Kereviz Çorbası

Hiç denediniz mi?: Terbiyeli Kereviz Çorbası

Kereviz Çorbası İçin Malzemeler

• 1 orta boy kereviz

• 2 küçük boy havuç

• 1 orta boy patates

• 1 orta boy soğan

• 1 limon

• 1 yemek kaşığı un

• Tuz

• Karabiber

• Sıvı yağ

Kereviz Çorbası Tarifi

Kerevizi sap ve yapraklarından ayırdıktan sonra küp küp doğrayın. Kararması için limonlu suda bekletin. Aynı şekilde havuç, patates ve soğanı da küp küp doğrayın. Kerevizin saplarını küçük küçük, yapraklarını da çok ince olmayacak şekilde kesin. Derin bir tencereye limonlu suyla kerevizleri, havucu, soğanı, kereviz sap ve yapraklarını ilave edin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca bir kapta yarım limon suyu, 1 kaşık un ve 1 kaşık yoğurdu çırpın. Karışımı çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyerek 5-10 dk. daha pişirin ve servis edin. Afiyet olsun.









Fırında Baharatlı Kereviz Kızartması

Fırında patates kızartmasının yerini dolduran çok lezzetli bir tarif: Fırında Baharatlı Kereviz Kızartma

Fırında Baharatlı Kereviz Kızartma İçin Malzemeler

• 1 orta boy kereviz

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı kajun baharatı, kekik, toz kırmızı biber ve (zevkinize göre diğer baharatlarda da ekleyebilirsiniz)

• Tuz (isteğe bağlı)

Fırında Baharatlı Kereviz Kızartma Yapılışı

Kerevizi kızartmalık patates dilimler gibi doğrayın. Kerevizi bir kapta zeytinyağı ve diğer baharatları ekleyerek karıştırın. Fırın tepsisine pişirme kağıdını serin ve baharatlı kerevizi üzerine dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dk. pişirin. Afiyet olsun.

Not: Yoğurtlu dip sosa batırarak yiyebilirsiniz.









Kayık Kereviz Sapı

Aklınıza gelmeyecek bir tarif: Kayık Kereviz Sapı

Kayık Kereviz Sapı İçin Malzemeler

• 2 bardak pişmiş rendelenmiş tavuk

• Çeyrek fincan mayonez

• Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

• Çeyrek çay kaşığı tuz

• 3 yemek kaşığı buffalo kanat sosu

• Karabiber

• 6 kereviz sapı

• 1 taze soğan

Kayık Kereviz Sapı Tarifi

Kereviz saplarını yıkadıktan sonra ikiye bölün. Taze soğan hariç tüm malzemeleri bir kaba alıp karıştırın. Daha sonra kereviz saplarının içine doldurun. Taze soğanları küçük küçük doğradıktan sonra üstüne serpiştirin. Afiyet olsun.









Kereviz Salatası (Waldorf Salatası)

New York’un meşhur salatası olarak bilinen: Waldorf Salatası

Kereviz Salatası (Waldorf) İçin Malzemeler

• 1 yeşil elma

• 1 göbek marul

• 1 çay bardağı siyah kuru üzüm

• 1 çay bardağı ceviz içi

• 3 kereviz sapı

• 2 yemek kaşığı mayonez

• 1 çay kaşığı Dijon hardalı

• Yarım limonun suyu

• Tuz

Kereviz Salatası (Waldorf) Hazırlanışı

Elmaları yarım ay şeklinde ince ince dilimleyin. Kararmaması için üzerine limon suyu sürün. Marulu yıkayın ve suyunu süzün. Daha sonra marulu iri parçalar halinde doğrayın. Bir kaba marulu koyun; mayonez, hardal, üzüm, elma dilimleri, ceviz, tuz ve limon suyunu ekleyip harmanlayın. Hazırladığınız salatayı servis tabağına aktarın. Afiyet olsun.







