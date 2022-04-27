banner762
banner815
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
Kiralık araç şirketleri araçlarını kullananları neden uyarmıyor?
39 0
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Kadir Gecesi idrak ediliyor
4 0
 
Elektrikte indirim bir aylık olacak
Elektrikte indirim bir aylık olacak
17 0
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
Dilekkaya’da adrenalin zirve yaptı
7 0
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
Gezi Parkı Davasında çıkan karara tepki yağdı
21 0
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
Ek mesailer 6 aydır ödenmiyor
84 0
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
4 0
banner797
banner794

Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’ndaki korkulukların son hali utandırıyor

banner476

Avrupa Birliği’nden projelere katkı istemek ve almak güzel olmasına güzeldir de, bir de sonrası var.

banner825
Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’ndaki korkulukların son hali utandırıyor
 Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, yaklaşık 3 yıl önce yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun korkuluklarının son halini bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.
Vatandaşlarımız “Avrupa Birliği’nden projelere katkı istemek ve almak güzel olmasına güzeldir de, bir de sonrası var. Ortaya çıkan eserin, bakımı ve idamesi. O var mı, maalesef yok “ diyerek bize Lapta Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde Pazar günü çekilmiş resimleri gönderdi.
“Yürüyüş yolu yapıldı, kullanıma açıldı, 1000’lerce insan her gün üzerinde yürüyüş, spor yapıyor. Korkulukların haline bakar mısınız?” diyen vatandaşlarımız, AB’nin milyonlarca lira parayı verdi, ama, ne Lapta Belediyesi, ne Çevre Dairesi, ne Spor Dairesi, ne de bir başka kurumun sorumluluk üstlenip, 15-20 bin lira para harcayıp, pas içinde kalan korkuluk demirlerini boyamayı üstlenmediğine dikkat çektiler.
Bu sorumsuzluk sonucunda ortaya böyle bir görüntü çıktığını ifade eden vatandaşlarımız, sadece projeyi yapmakla olmadığını korumanın ve devamını sağlamanın da önemli olduğunu vurguladılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.