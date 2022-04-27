Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’ndaki korkulukların son hali utandırıyor

Avrupa Birliği’nden projelere katkı istemek ve almak güzel olmasına güzeldir de, bir de sonrası var.

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız, yaklaşık 3 yıl önce yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun korkuluklarının son halini bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız “Avrupa Birliği’nden projelere katkı istemek ve almak güzel olmasına güzeldir de, bir de sonrası var. Ortaya çıkan eserin, bakımı ve idamesi. O var mı, maalesef yok “ diyerek bize Lapta Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde Pazar günü çekilmiş resimleri gönderdi.

“Yürüyüş yolu yapıldı, kullanıma açıldı, 1000’lerce insan her gün üzerinde yürüyüş, spor yapıyor. Korkulukların haline bakar mısınız?” diyen vatandaşlarımız, AB’nin milyonlarca lira parayı verdi, ama, ne Lapta Belediyesi, ne Çevre Dairesi, ne Spor Dairesi, ne de bir başka kurumun sorumluluk üstlenip, 15-20 bin lira para harcayıp, pas içinde kalan korkuluk demirlerini boyamayı üstlenmediğine dikkat çektiler.

Bu sorumsuzluk sonucunda ortaya böyle bir görüntü çıktığını ifade eden vatandaşlarımız, sadece projeyi yapmakla olmadığını korumanın ve devamını sağlamanın da önemli olduğunu vurguladılar.

