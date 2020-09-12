Zuhuri Camii kompleksinin restorasyon-peyzaj çalışması başladı

Larnaka Belediyesi, Zuhuri Camii kompleksinin kısmi restorasyon ve peyzaj çalışmalarının hafta içerisinde başladığını, uzun soluklu çalışmaların Mart-Nisan 2022’de tamamlanacağını açıkladı.
Haravgi’nin haberine göre, Larnaka’nın en önemli eski eserlerinden; cami, avlu, çevre binalar, binaların üzerindeki misafirhane ve çarşıdan oluşan Zuhuri kompleksinin restorasyon ve peyzaj çalışmaları, KDV hariç 2 milyon 870 bin Euro’ya mal olacak.
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