Yollara, parklara ve “hassas” noktalara mobeseler kayıtta

“Akıllı Kent” projesine 2021 Şubatı’nda imza atan Lefkoşa Rum Belediyesi başta olmak üzere Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerine er ya da geç yerleştirilecek akıllı kameralarla insanların bütün hareketlerinin izleneceği, kayıt altına alınacağı bildirildi.

Fileleftheros “Gözler Vatandaşları Gayriresmî Kaydediyor… Merkezi Yollar ve Kent Meydanları ile Diğer ‘Hassas’ Noktalardaki Hareketler ‘Kilitlenecek’” başlıklı haberinde, Lefkoşa’nın Rum kesiminde halen, belirli yollara, meydanlara ve hassas noktalara mobese kameraları takıldığını, kameraların aktif olduğunu ancak Kişisel Verilerin Korunması’ndan sorumlu komiser İrini Nikolau’nun yeşil ışık yakması ve yasal düzenlemenin yapılmasına kadar “deneme” aşamasında kullanıldığını yazdı.

“Kimse görmeden trafik veya başka ceza gerektiren ciddi suç işleyebileceğini zannedenler bunu hemen aklından çıkarmalı çünkü yalnız belirli yollarda değil merkezi meydanlarda, parklarda vb hareketleri kaydedilmektedir” ifadesine yer verilen haberde, mobeselerin “deneme” maksatlı da olsa kayıtta ve Rum makamlarınca ‘görülmekte’ olduğunu yazdı.

Lefkoşa Rum Belediyesi’nin özellikle “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı, Makarios-Stasikratus-Evagoru ticaret üçgeni, Kiriakos Matsis Caddesi, Kallipoleos Caddesi, Yaratıcı Girişimler Semti ve Dış Çevre Yayı Yenileme Projesindeki mobeseleri devreye sokmak istediği, Surlariçi sokaklarına da mobese yerleştirileceği kaydedildi.

Gazete mobeselerin yalnız Lefkoşa’nın Rum kesiminde değil Güney Kıbrıs’ın bütün şehirlerinde ve aynı düzende devreye sokulacağı bilgisini de verdi.

