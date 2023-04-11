Özata ailesi yasta

Gazimağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Türkiye’nin Burdur ilçesi doğumlu olup uzun yıllardır Gazimağusa’da yaşamakta olan Veysel Özata dün vefat etti.

Özata’nın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.



