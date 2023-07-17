AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili önlerinde çok fazla seçenek bulunmadığını söyledi

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Meclisi'nde önceki gün yaptığı konuşmada “fırsatlar beklenmez, yaratılır” mesajı verdi. Stefanu, hali hazırda çürütülen dönüm noktalarından bahsetmek yerine, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir çözüm dinamiği meydana getirmek için çalışmakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, darbenin ve “işgalin” kınanması için önceki gün Rum Meclisi Genel Kurulu oturumunda bir konuşma yapan Stefanu, Kıbrıs sorununun kritik bir dönemeçte bulunduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili önlerinde çok fazla seçenek bulunmadığını söyledi.

Hakikatte bu seçeneğin bir tane olduğunu ve bunun “ya iki kesimli iki toplumlu federasyon ya da bölünme” şeklinde bir ikilem olarak ortaya çıktığını öne süren Stefanu, BM’nin ilgili kararlarının tarif ettiği üzere, üzerinde anlaşmaya varılmış, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü temelinde tutarlı olmaları gerektiğini savundu.

Stefanu, açık veya gizli bir şekilde iki kesimli iki toplumlu federasyona karşı çıkan veya bunu reddedenlerin, artık bunu açık bir şekilde kabul etmeyen Türk tarafının tutumu hakkında endişelenmeleri gerektiğini de söyledi.

Son gelişmelerin, AB’de tek taraflı yatırım yapmalarının sonuç vermediğini kanıtladığını da belirten Stefanu, müzakerelere 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamaya ve sağlanan görüş birliklerini muhafaza ederek, Guterres çerçevesi üzerinde görüşme yapmaya hazır oldukları konusunda, uluslararası unsuru ikna etmeleri gerektiğini ifade etti.

Stefanu, gelecek nesillerin özgür bir vatanda yaşama hakları olduğunu, öte yandan AKEL’in hiçbir zaman bölünmeye razı olmayacağını sözlerine ekledi.