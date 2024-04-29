"Türkiye’nin söylem değişikliği olmadı"

Rum lider Hristodulidis, "Türkiye’nin artık iki devleti değil eşit egemenliği desteklediği” söylentilerinin doğru olmadığını belirtti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Türkiye’nin artık iki devleti değil eşit egemenliği desteklediği” söylentilerinin doğru olmadığını söyledi, Rum Ulusal Konseyi’nde konuşulanların basına sızdırılmasından duyduğu “derin hayal kırıklığını” dile getirdi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, Hristodulidis’in önceki gün DİPA’nın bir etkinliği çerçevesinde gazetecilerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda 3’lü ya da 5’li görüşme mi önerdiğini sorması üzerine hoşnutsuzluk ve yoğun hayal kırıklığını dile getirdi.

Konunun özüne ve Konseyde gerçekten görüşülüp görüşülmediğine değinmeden, “Ulusal Konsey’de bazı şeyleri görüşüyor, anlaşmaya varıyoruz ancak bazıları anlaşmaya uymuyor. Bu bir ciddiyet göstergesi mi, halkın takdirine bırakıyorum.” dedi.

Hristodulidis’e Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili söylem değişikliği olup olmadığı da soruldu. Şu ana kadar öyle bir şey olmadığını vurgulayan Hristodulidis çabalarını, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi hedefiyle sürdürdüklerine işaret etti.

AB ile de birlikte çabaladıklarını, AB’nin Almanya gibi bazı AB ülkeleriyle önemli rol oynadığını söyleyen Hristodulidis “az önce Komisyon Başkanı Fon Der Leyen bana, Kıbrıs’ın AB’ye katılımının 20’nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere 1 Mayıs’ta Ada’ya geleceği bilgisini verdi. O’nun burada olmasının Kıbrıs sorununda da önemli bir mesaj olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Gzete, Hristodulidis'e “Türkiye’nin artık iki devleti değil egemen eşitliği desteklediği” iddiasının hatırlatılması ve iki devlet ile egemen eşitlik arasında bir fark olup olmadığının sorulması üzerine “Öyle bir şey söz konusu değil” dediğini yazdı.

Habere göre “(Türkiye’den) bu tür mesajlar yok. Bunların neden söylendiğini, kimlerin söylediğini, hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorum.” diyen Hristodulidis bunların manipülasyon olduğunu, kendisinin manipülasyonla ilgilenmediğini söyledi. Hristodulidis “Egemen eşitlik ile iki devlet arasında hiçbir fark yoktur.” ifadesini kullandı.

