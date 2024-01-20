“Türkiye’nin ihlalleri kınanmalı”

Rum Meclis Başkanı Dimitriyu, Türkiye’nin sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi ile “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarındaki ileri sürülen ihlallerinin net bir şekilde kınanması gerektiğini söyledi

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu, Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, Fransız yetkililerle bir dizi temasta bulundu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs ve Fransa’nın Stratejik İş Birliği Vurgulandı” başlıklı haberinde, Dimitriyu ile Dimitriyu’nun Paris’te bir araya geldiği Fransız yetkililerin, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında güvenlik, savunma, enerji, turizm, ticaret ve eğitim gibi önemli alanlarda geliştirilen stratejik iş birliğini ve bunların daha da derinleştirilmesine yönelik karşılıklı isteği vurguladıklarını yazdı.

Dimitriyu’nun önceki gün Paris’te Güney Kıbrıs’ın Fransa Büyükelçisi Pavlos Kombos eşliğinde bir dizi görüşme yaptığını kaydeden gazete, Dimitriyu’nun Fransız Meclisinde bir dizi başka yetkilinin de eşliğinde Fransız Meclis Başkanı Yael Braun Pivet’le görüştüğünü, daha sonra ise Senato Başkanı Gerard Larcher’le bir araya geldiğini kaydetti.

Gazeteye göre Rum kesiminin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması hedefine bağlılığını da vurgulayan Dimitriyu, Türk tarafının iki devlet çözümüne ilişkin talebinin kabul edilemeyeceği iddiasında da bulundu.

Türkiye’nin sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ile “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarındaki ileri sürülen ihlallerinin net bir şekilde kınanması gerektiğini de ileri süren Dimitriyu, gerek Ukrayna ve Orta Doğu, gerek de Dağlık Karabağ ve Kıbrıs’la ilgili çifte standart mantığından kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Gazete Dimitriyu’nun Paris ziyareti sırasında Christian Cambon isimli Fransız Senatör’e, Güney Kıbrıs’la ilgili önemli meselelerin öne çıkarılmasındaki desteği ve katkısından ötürü Temsilciler Meclisi Madalyası takdim ettiğini de kaydetti.

Dimitriyu, Cambon’un Fransız Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı olarak üstlendiği faaliyetler ve inisiyatiflerle, Kıbrıs sorununun doğru bir şekilde çözülmesi yanı sıra Türkiye’nin, Rum Yönetimi’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki egemenliği ve egemenlik haklarına saygı duyulmasına gerçek bir ilgi gösterdiğini de ekledi.

