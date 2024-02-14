“Türkiye’nin AB süreci, Kıbrıs’taki tavrına bağlı”

Derinya Belediye Başkanı Karayiannis, Türkiye’nin AB sürecinin Kıbrıs sorunundaki tavrına bağlı olduğunu iddia etti

Derinya Belediye Başkanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi üyesi Antros Karayiannis, 6 Şubat’ta Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler Komitesi CIVEX toplantısı kapsamında konuştu.

Karayiannis, Türkiye’nin, iki devlete dayalı çözümü destekleyerek ve Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden gelerek Güney Kıbrıs’ı tanımayı reddetmeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye’nin AB sürecinin, Kıbrıs sorunundaki tutumuna bağlı olduğunu savunan Karayiannis, Türkiye’nin “saldırganlığının”, Güney Kıbrıs ile iyi komşuluk ilişkilerine ciddi etkisinin olduğunu, ayrıca Doğu Akdeniz’deki güvenliği ve istikrarı tehdit ettiğini ileri sürdü. Karayiannis, Türkiye’nin ayrıca çeşitli uluslararası örgütlere katılımı için Güney Kıbrıs’ın yaptığı başvurulara veto uyguladığını da savundu.

