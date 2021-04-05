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Türk hacker Larnaka havaalanı bilgisayar hizmet sistemine saldırdı

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Türk hacker Larnaka havaalanı bilgisayar hizmet sistemine saldırdı
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Türk olduğu iddia edilen bir hackerin, Larnaka Havalimanı’nın elektronik sistemlerine ikinci kez siber saldırıda bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Mart ayı sonunda Rum Savunma Bakanlığı’nın serverine başarısız siber saldırı gerçekleştiren “Türk hackerin”, cumartesi günü de Hermes Airport’un yönettiği Larnaka Havalimanı’nın serverine siber saldırıda bulunduğunu iddia etti. 
Gazete, Larnaka Havalimanı’nın elektronik sistemlerine yönelik siber saldırı girişiminin anlaşılması üzerine serverin diğer işletim sistemlerinden izole edildiğini savundu.
Larnaka Havalimanı’nın hayati önem taşıyan sistemleri ile havalimanının operasyonel olanaklarının saldırıdan etkilenmediği ileri sürülerek, olayın araştırıldığı kaydedildi.
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