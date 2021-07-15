Trodos Dağları bölgesinde altın rezervi bulundu

Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan “Venus Minerals” adlı şirketin, Trodos Dağları bölgesindeki “Kokkinoya” rezervinde yaptığı araştırmalarda altın madenine ulaştığını açıkladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, şirketin yürüttüğü “Magellan Project” adlı çalışma kapsamındaki araştırmalarında, bölgede “yüksek bakır ve altın konsantrasyonuna” rastlandığının ve bunun da, daha önceki sondajların sonuçlarını teyit ettiğinin açıklandığını yazdı.
Gazete, bu sonuçların ilk sondajın sonuçları olduğunu ve kalan sekiz sondajın sonuçlarının da ilerleyen haftalarda açıklanacağını kaydetti.
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