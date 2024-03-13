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“Tezlerimizden caymamız beklenmesin”

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“Tezlerimizden caymamız beklenmesin”
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Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos önceki sabah yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının çerçeve dışında kalan tezleriyle orta yol bulunabilmesi adına BM kararlarıyla oluşturulan çerçevenin dışına çıkmalarının beklenemeyeceği mesajını verdi.
Kombos açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafının, BM kararlarıyla belirlenen çerçeveye dayanan tezlerinden, orta yol bulunabilmesi adına vazgeçmesinin beklenemeyeceğini belirtirken girişimlerin, çerçeve dışı tezler sunan tarafa yöneltilmesi gerektiğini savundu.

 
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