Tek kullanımlık plastikler 1 Ekim itibarıyla Güney Kıbrıs'ta yasaklanıyor

Güney Kıbrıs’ta, 1 Ekim'den itibaren tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor.

Tarım, Tarımsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Dairesi, tek kullanımlık plastiklerin 1 Ekim 2022 itibarıyla piyasada bulunmasının yasaklandığını açıkladı.

Haravgi gazetesi, yapılan açıklamaya dayanarak, ilgili yasanın maddeleri uyarınca, söz konusu tek kullanımlık plastiklerin çevreye etkilerinin azaltılması için, 1 Ekim 2022 itibarıyla söz konusu ürünlerin piyasada bulunmasının, bir diğer ifadeyle tek kullanımlık plastiklerin ticari faaliyetler çerçevesinde dağıtım, tüketim veya kullanım amacıyla tedarik edilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Stokların tüketilmesi için söz konusu ürünlerin 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanılabileceğini yazan gazete, tüm süpermarketler, konaklama alanları, restoranlar, fast-food tüketilen yerler ve perakende satış yapan mağazaların, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, tek kullanımlık plastiklerin satış ve tüketime sunulmayacağını garantiye almak için, gerekli hazırlıkları yapmaya çağrıldıklarını belirtti.

Gazete, ilgili yasanın maddelerinin ihlal edilmesi durumunda, ceza düzenlemesinin 4 bin Euro’dan başlayacağını ve ciddi ihlal olması durumunda ise bunun 20 bin Euro’ya kadar ulaşacağını ekledi.

