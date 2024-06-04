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“Tek hedef, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi”

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Rum lider Hristodulidis, tek hedefin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğunu vurguladı

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“Tek hedef, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, tek hedefin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve bağımsızlığı olduğu mesajını verdi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in mesajının önceki gün düzenlenen bir anma töreninde, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu tarafından okunduğunu yazdı.
Hristodulidis, koşulların daha önceden olduğu gibi bugün de uygun olmadığını belirterek, Türkiye’nin yaklaşımı nedeniyle oluşan tahriklere rağmen, diplomatik düzeydeki koordineli eylemleriyle uluslararası toplumun ve özellikle de Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği’nin (AB) dikkatini çekmeyi başardıklarını kaydetti.
Hristodulidis, son ana kadar mümkün olan ne varsa yapacaklarına dair söz verdiklerini ve ülkenin BM kararları ile AB ilke ve değerleri zemininde yeniden birleşerek bağımsızlığına kavuşması için mücadele edeceklerini belirtti.
Bu arada, Haravgi gazetesinde yer alan haberde de, Hristodulidis’in kayıplarla ilgili mesajına yer verildi. Hristodulidis, mesajında, tüm zorluklara ve sorunlara rağmen son kaybın akıbeti belirlenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.
 
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