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Tasos Papadopulos’un mezarındaki portre çalındı

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Tasos Papadopulos’un mezarındaki portre çalındı
Rum Yönetimi Eski Başkanı Tasos Papadopulos’un mezarında bulunan, yaklaşık 1000 Euro değerindeki bronz kabartmalı portrenin çalındığı bildirildi.
Alithia gazetesi, olayın 1-8 Kasım tarihleri arasında meydana geldiğini ve Pazar günü sabah saatlerinde fark edildiğini; Papadopulos’un mezarıyla birlikte aynı mezarlıkta bulunan başka 2 mezardan da bronz haç çalındığını yazdı.
Haberde, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve bir süre sonra Papadopulos’un portresini bulduğu kaydedilirken; olayın faillerine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.
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