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Güney'de tam kapanma gündemde

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Güney'de tam kapanma gündemde
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarıyla mücadele kapsamında alınan bir dizi önleme rağmen vakaların hala yüksek sayılarda çıkmasının, Rum Hükümeti’ni yeni tedbirler almaya zorladığı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, epidemiyologlar ile bu akşam yeniden toplantı yapacağı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün, tedavi görmekte olan semptomatik hasta sayısında rekor kırıldığını ve şu an, 77 kişinin tedavi altında bulunduğunu yazdı.
Gazete, Rum Hükümeti’nin tam kapanmayı tercih edebileceğini kaydederken, 88 yataklı referans hastanesinde şu an 61 kişinin tedavi gördüğünü ve yoğun bakım servisinin yüzde yüz dolu olduğunu; diğer hastaların da farklı hastanelerde tedavi altında bulunduğunu belirtti.
Haberde, Limasol devlet hastanesinin de referans hastanesine dönüştürülmesi için hazırlık yapıldığı ifade edildi.
Gazetenin bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın sağlıkta kendi ulusal otoritesi ve kendi protokollerini oluşturmak adına düğmeye bastığı bildirildi.
Habere göre ilgili otorite, sağlık protokollerinin hazırlanması, denetlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.
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