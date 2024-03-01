Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti

Girne’de eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle İtalya’dan tutuklanan ve sonrasında Güney Kıbrıs'a iade edilerek, Güney'de yargılanma süreci başlayan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davası, tanığın hayatını kaybetmesinden dolayı düştü

Girne’de eski Rum malı alım-satımına karıştığı gerekçesiyle 30 Aralık’ta İtalya’da tutuklandıktan sonra Güney Kıbrıs'a iade edilen, ardından teminatla serbest bırakılan avukat Akan Kürşat, dün yeniden Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Avukat Akan Kürşat aleyhine açılan davada beraat etti.

Lefkoşa (Rum ) Kaza Mahkemesi, avukat Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlemediğine karar verdi. Kürşat, beraat ederken, dava kapandı.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan reporter.com.cy sitesinin haberine göre, güneyde dün sabah yeniden mahkemeye çıkarılan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat’ın davasındaki İngiliz başsavcılık tanığının önceki günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle beraat ettiğini yazdı.

Kürşat, “komplo kurmak, kabahat işlemek için komplo kurmak, sahte temsil yoluyla mülk edinmek, başkasına kayıtlı araziyi hukuka aykırı olarak bulundurmak ve kullanmak, sahte beyanla mülk edinmeye teşebbüs etmek, satışta dolandırıcılık yapmak” olmak üzere toplam 20 farklı suçtan yargılanıyordu.

Akan Kürşat, 2007 tarihli tutuklama emrine dayanarak yılbaşı gecesi Roma'da tutuklanmış, 2 Şubat'ta ise adanın kuzeyinde “Kıbrıs Rum mallarının gasp edilmesi” davası nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti'ne iade edilmişti.

Mahkeme 9 Şubat'ta, Kıbrıs bankalarından nakit olarak 10 bin Euro ve iki banka çeki olarak 65 bin Euro tutarında kefalet ödedikten sonra Kürşat'ın serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kürşat’ın avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, savcılığın ilgili tanığın vefat ettiğini belirterek, diğer tanıkların da ifade verebilecek ve suçları ispat edebilecek noktada olamayacağını değerlendirerek, Kürşat’ın tüm davalarının bir daha açılmamak üzerine kapandığını söyledi.

Esendağlı, Rum Başsavcılığın Akan Kürşat’a yönelik ithamlardaki suçlamaları ispat edebilecek şahit veya delile sahip olmadığını beyan etmesi üzerine davanın kapandığını söyledi.

Esendağlı, Akan Kürşat’ın KKTC’de Rum mallarının satışına ilişkin herhangi bir suç işlediğine ilişkin delil bulunmadığını söyleyerek, mahkemenin Kürşat’ın tüm suçlardan beraatına karar verdiğini, teminat koşullarının da iptal edildiğini belirtti.

