Suçlamaları kabul etmediler

Ayia Napa’da 3 Haziran'da, 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karaali’ye saldıran 22 ve 30 yaşındaki iki Rum’un, önceki gün görülen davada suçlamaları reddettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Mağusa bölgesi” Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, söz konusu şahıslar aleyhinde vahim zarar, saldırı ve şiddet gibi suçlamalar getirildiğini ancak şahısların bu suçlamaları reddettiğini yazdı.

Gazete, davanın 26 Eylül’e ertelendiğini ve olaya karışan üçüncü kişinin henüz bulunamadığını kaydetti.

