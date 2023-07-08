banner913
banner932
KDV’de artış
KDV’de artış
7 0
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
6 0
 
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
86 0
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
269 0
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
32 0
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
46 0
14 yıldır kaçak yaşıyordu!
14 yıldır kaçak yaşıyordu!
98 0
banner964

Suçlamaları kabul etmediler

banner476

banner825
Suçlamaları kabul etmediler
banner960
Ayia Napa’da 3 Haziran'da, 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Asya Karaali’ye saldıran 22 ve 30 yaşındaki iki Rum’un, önceki gün görülen davada suçlamaları reddettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Mağusa bölgesi” Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, söz konusu şahıslar aleyhinde vahim zarar, saldırı ve şiddet gibi suçlamalar getirildiğini ancak şahısların bu suçlamaları reddettiğini yazdı.
Gazete, davanın 26 Eylül’e ertelendiğini ve olaya karışan üçüncü kişinin henüz bulunamadığını kaydetti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.