Soyguna karışan şahıs Metehan’da tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta, iki kişiyle beraber 36 yaşındaki bir şahsı soyarak kayıplara karşın Rus uyruklu şahsın Ayios Demetios (Metehan) sınır kapısından KKTC’ye geçmek isterken yakalandığı, şahsın iddiasının ise havaalanında uçağın içerisinde tutuklandığı şeklinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da geçen gün gerçekleşen 36 yaşındaki Rus uyruklu bire şahsın, kripto para alışverişi vaadiyle üç kişi tarafından gasp edilmesi olayında aranan üç kişiden birinin yakalandığını yazdılar.

Gazete, 36 yaşındaki Rus uyruklu şahsın, “Ayios Demetios” sınır kapısında yakalandığını belirtirken, şahsın mahkemede verdiği ifadede ise tutuklanmasına ilişkin farklı iddialarda bulunduğunu aktardı.

Habere göre şahıs, 50 bin euroluk soyguna karıştığını kabul ederken, Türkiye üzerinden Rusya’ya gitmek amacıyla, diğer iki arkadaşıyla birlikte taksiyle Metehan sınır kapısından geçtiklerini ve havaalanında uçağa bindikten sonra “uçağın içerisinde” tutuklandığını iddia etti.

Şahıs, polisin (hangi polis olduğu belirtilmiyor) kendisini uçaktan indirdiğini ancak soyguna karışan diğer iki şahsın uçakta kaldıklarını da öne sürdü.

Gazete, şahıs hakkında 8 günlük tutuklama kararı verildiğini aktardı.

