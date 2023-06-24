Sosyal konut projesini BM ve AB’ye şikayet

Rum lider Hristodulidis, Türk tarafının Derinya bölgesine sosyal konut inşa etme projesini BM ve AB’nin gündemine getirdiklerini ve diplomatik çerçevede yapılması gereken tüm faaliyetlerin yapıldığını kaydetti

Rum Yönetimi’nin, Derinya bölgesine inşa edilecek sosyal konut projesi konusunda gerekli faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türk ve Kıbrıs Türk tarafının Derinya bölgesine sosyal konut inşa edeceğine ilişkin sorulara yanıtına yer verdi.

Habere göre, İsveç Büyükelçiliği tarafından verilen öğle yemeği öncesinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, bu konunun, BM ve AB’nin gündemine getirildiğini ifade etti.

Böylesi bir gelişmenin önüne geçilmesi amacıyla diplomatik çerçeve içerisinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin yapıldığını kaydeden Hristodulidis, daha önce de söylediği gibi Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanmasının gerekliliğinden söz ederek, oldubittileri önleyecek tek olgunun bu olduğunu söyledi.

Hristodulidis yeni oldubittilerin yarattığı tek şeyin, Kıbrıs sorununun çözüm hedefinden daha da uzaklaşılması olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, görevi devraldığı ilk günden itibaren bu yönde çalıştıklarını ve en kısa zamanda sonuç alacaklarını umut ettiklerini belirtti.

