Slovenya'dan Güney'e destek

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Slovenya Meclis Başkanı Zupancic, Kıbrıs sorununa yönelik ülkesinin, Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini iletti

Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic’in, Kıbrıs sorunu konusunda ülkesinin Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışmasını ilettiği belirtildi.Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Slovenya Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic’in, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından kabul edildiğini yazdı.Habere göre Zupancic, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa yönelik ülkesinin, Güney Kıbrıs’a yönelik destek ve dayanışmasını iletirken tüm vatandaşların temek haklarını koruyacak bütünlüklü ve adil çözüme yönelik desteğini de dile getirdi.Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise, gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada Slovenyalı mevkidaşının Güney Kıbrıs ziyaretinin, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da ileriye götürülmesine yönelik önemli perspektifleri vurgulamak açısından mükemmel bir fırsat olduğunu belirtti.Dimitriu, Zupancic ile yetkileri çerçevesinde ortak faaliyetlerde ve eylemlerde bulunmaları yönünde mutabık kaldıklarını belirtti.