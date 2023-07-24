Silah ambargosunda Güney Kıbrıs lehine yeni müdahale

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosu uygulamasını kaldırma kararının yılda bir olan uzatma dönemini üç yılda bire çıkaran yasa değişikliği önergesi sundu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosu uygulamasını kaldırma kararının yılda bir olan uzatma dönemini üç yılda bire çıkaran yasa değişikliği önergesi sunduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Ambargonun Kaldırılması Konusuna Yeni Menendez Müdahalesi” başlıklı haberinde, New Jerseyli Senatör Menendez’in silah ambargosu konusunda Güney Kıbrıs lehine yeni bir müdahalede bulunduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Menendez, Savunma Bütçesi yasa tasarısına (NDAA), 'silah ambargosuyla ilgili kararın uzatılması süresini bir yıldan üç yıla çıkarılması"na ilişkin değişiklik önerisini, "bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki savunma işbirliğinin daha iyi koordine edilmesi hedefiyle uzun süreli planlamaya olanak tanıyacak mantıklı bir adım” olarak niteledi.

Mevcut yasaya göre, ambargonun kaldırılma kararının uzatılması için ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın East Med Act’ta yer alan bütün ön şartları yerine getirmeye devam ettiğini teyit etmesi gerekiyor. Senatör Menendez’in değişiklik önerisi, bütçe nihai metninde benimsenirse, ambargonun kaldırılması kararının üç yılda bir uzatılacağı anlamına geliyor.

Menendes, açıklamasında “Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği'ne yönelik hazırladığım yasanın Kıbrıs’ın savunmasını güçlendirmek için hayati öneme sahip savunma sistemleri sağlanması yolunu açmasından gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Menendez şunları da ekledi:

“Kıbrıs, bu tür silah sistemlerini almak için ön şartları yerine getirdi, bu değişiklik, uzun vadeli planlamaya olanak tanıyacak ve nihayetinde Birleşik Devletler ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki güvenlik koordinasyonunu iyileştirecek.”

Gazete, diğer bir gelişme olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller’in, ABD’nin Kıbrıs sorununa adanın BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden birleşmesine olanak tanıyacak bir çözüm bulunması çabalarını desteklediği açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Miller, Güney Kıbrıs’ı “Doğu Akdeniz’de bölgesel istikrar, güvenlik ve refahı ileri götürme çabalarında ABD’nin önemli ortağı” olarak niteledi.

