banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
48 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
223 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
24 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
90 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
41 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
20 0
banner661
banner570

Satamadıkları ürünlerini vatandaşa dağıttılar

banner476

Satamadıkları ürünlerini vatandaşa dağıttılar
Güney Kıbrıs’ta patates üreticileri, pandemiden dolayı ihraç edemediği ürünleri vatandaşa dağıttı.
Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Larnaka bölgesinde ana yolda trafiği durdurarak yoldan geçenlere patates torbaları veren üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları dile getirip, sorunları hakkında bilgi verdi. Daha önce yapılan açıklamalarda eylemin parçası olacağı söylenen traktörler ise polis müdahalesinden dolayı trafiğe çıkamadı.
Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra iç piyasadan gelen talebin de pandemiden dolayı çok düşmesinden yakınan patates üreticileri, yaşanan olağanüstü koşullardan dolayı birçok sektörü destekleyen devletin üretici için hiçbir şey yapmadığından şikayetçi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.