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Sarhoş adam çırılçıplak sokaklarda dolaştı

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Sarhoş adam çırılçıplak sokaklarda dolaştı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:00

Baf polisi Cumartesi gecesi sarhoş yabancılar yüzünden birçok ilki yaşadı. Polis, polis memurunu bacağından ısıran kadın, sokakta çırılçıplak dolaşan, kamu malına zarar veren ve teşhircilik yapan bir adam ile iki de kaçak yabancı ile uğraştı.

Fileleftheros’un haberine göre Cumartesi gecesi Baf’ta cereyan eden olayda, Rum tarafında ikamet izni bulunan 38 yaşındaki Bulgar kadının aşırı alkol aldıktan sonra bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Sarhoş kadın duruma müdahale etmeye çalışan polislere de direndi ve bir polis memurunu bacağından ısırdı.

Diğer bir olayda da Romen ve aşırı alkollü olduğu saptanan bir erkek, üzerinde hiçbir kıyafeti olmadığı halde sokakta dolaşmak, kamuya ait alana çişini yapmak ve cinsel organını teşhir etmekten dolayı tutuklandı.

Aynı gece, Güney’e üç yıl önce turist vizesiyle giren ve o dönemden beri kaçak çalışan ve yaşayan iki de Gürcü saptandı.

Dört kişi hakkında mahkemeden tutukluluk emri alındı, Gürcü kaçaklar için de sınır dışı prosedürü başlatıldı.

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