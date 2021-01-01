Rumların psikolojisi bozuldu

Korona virüs nedeniyle Rum tarafında vatandaşların psikolojik sorunlar yaşadığı ve durumun kötüleşmesini önlemek için psikolog ve sosyal hizmetler uzmanı gibi kişilerden oluşan özel komite kurma kararı alındığı öğrenildi

Güney Kıbrıs’ta, Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenenlere psikolojik destek verilmesi için özel bir komite kurulacağı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Delirmemizden Korkuyorlar” başlıklı manşet haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ölümcül sonuçlar doğurabilen Covid-19 hastalığı nedeniyle vatandaşların psikolojik sorunlar yaşadığı saptamasını yaptığını ve durumun kötüleşmesini önlemek için psikolog, psikiyatr, sosyolog ve sosyal hizmetler uzmanı gibi kişilerden oluşan bir özel komite kurma kararı aldığını yazdı.

Gazete, bu komitenin, vatandaşı pandeminin olumsuz etkilerinden korumak için görev ifa edeceğini kaydederek, komite kurulurken, İngiltere’de 10 milyon insanının pandemiden psikolojik açıdan etkilenmesinin göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Haberde, psikolojik destek verilebilmesi için ev ziyaretleri yapılacağı, telefon hatları kurulacağı, iş yerlerinde psikolojik destek grupları oluşturulması ve bunun gibi başka eylemlerde bulunulacağı ifade edildi.

