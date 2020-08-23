Rumlar Güney Kıbrıs’ın askeri gücünün arttırılmasını istiyor

Lefkoşa Üniversitesi/IMR Örgütü” tarafından 19-20 Ağustos tarihlerinde 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğunun, Güney Kıbrıs’ın askeri gücünün arttırılmasını istediğini ortaya koydu

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir anket, Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğunun Güney Kıbrıs’ın askeri gücünün arttırılmasından yana olduğunu ortaya koydu.

Simerini gazetesi, “Lefkoşa Üniversitesi/IMR Örgütü” tarafından 19-20 Ağustos tarihlerinde 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarının, Kıbrıslı Rumların büyük çoğunluğunun, Güney Kıbrıs’ın askeri gücünün arttırılmasını istediğini ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, ankete katılanların yüzde 86’sının, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını belirleyen anlaşmanın imzalanmasından yana olduklarını dile getirdiklerini belirtirken, katılımcıların yine yüzde 86’lık bir kısmının Güney Kıbrıs’ın silah gücünün güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını vurguladıklarını aktardı.

Ankette, Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir sıcak çatışmadan endişe duyan katılımcıların oranı yüzde 45’le “yeterince” ve yüzde 35’le “çok” şeklinde belirtilirken, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sözde kışkırtmalarına devam etmesi durumunda Yunanistan’ın nasıl yanıt vermesi gerektiği şeklindeki bir soruya ise yüzde 54’lük bir kesim “askeri yollarla” yanıtını verdi.

Ankete, Yunanistan’ın askeri açıdan Türkiye karşısında başarılı olup olmayacağına ilişkin olarak ise katılanların yüzde 54’ü “kesinlikle evet” yanıtını verirken, yüzde 34’lük bir kesim “büyük ihtimalle evet” yanıtını verdi.

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanacak olası bir sıcak çatışmanın Kıbrıs’ı da etkileyeceğine inanların oranı yüzde “86” olarak belirtilen ankette, Güney Kıbrıs’ın askeri varlığının nasıl arttırılması gerektiği sorununa ise katılımcıların yüzde 72’sinin asker gücünün arttırılmasıyla, yüzde 49’unun savaş uçağı alınmasıyla, yüzde 48’inin savaş gemisi alınmasıyla, yüzde 16’sının ise füze sistemlerinin alınmasıyla yanıtını verdiği aktarıldı.

Katılımcıların yüzde 96’lık bir bölümü, İsrail ve Fransa gibi ülkelerle askeri iş birliğinin arttırılmasından yana görüş sergilerken, AB’nin Türkiye’yle yaşanan gerginliklerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs karşısındaki tutumu konusunda yüzde 58’lik bir kesim ise AB’nin ikiyüzlü politika izlediği görüşünü ortaya koydu.

Gazete, AB’nin Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımlardan hanisinin sonuç getirici olabileceği şeklindeki bir soruya ise katılımcıların “ekonomik yaptırımları” seçeneğine yüzde 88 oranında destek belirttiklerini, yüzde 53’lük bir desteğin de “silah ambargosu” seçeneğini desteklediklerini aktardı.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin sonlandırılmasının etkili olacağına inananların oranı ise yüzde 44 olarak kaldı.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak ise Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasının söz konusu olup olmadığı şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 56’sının “kesinlikle hayır”, yüzde 33’nün “büyük olasılıkla hayır”, yüzde 7’sinin “kesinlikle evet” ve yüzde 4’ünün ise “büyük olasılıkla evet” yanıtlarını verdikleri ifade edildi.

KKTC’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasında ne kadar etkili olacağı şeklindeki bir soruya ise katılımcıların yüzde 31’i “hiç”, yüzde 27’si “büyük oranda”, yüzde 24’ü “yeterli oranda” ve yüzde 18’i ise “küçük oranda” yanıtlarını verdi.