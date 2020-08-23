Klasik şov

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD),Yaz faaliyetlerinin sonuncusunu dün gece Gençlik Dairesi himayelerinde Cyprus Wireless Ana sponsorluğundaki Klasik Otomobil Slalom yarışı ile gerçekleştirdi.

Lefkoşa’dakiCemsaKarting Tesisleri’nde gerçekleştirilecek, sezonun final slalom yarışı etkinliği “Klasik Otomobil Slalom Yarışı” oldu.Seyircilerin ücretsiz olarak izlediği sezonun son slalom yarışında yine birbirinden renkli ve güçlü klasik araçlar hünerlerini sergilediler.

2150 metre uzunluğunda ve iki tur üzerinden yapılan yarışın direktörlüğünü İsmet Tufan üstendi.DJ Dinc 80ler ve 90lar canlı müzik performansı ile gelenlere müzik keyfi de yaşattı.

