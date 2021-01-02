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Rum yönetimi uluslararası tahvil piyasasından 6 milyar Euro çekti

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Rum Yönetimi’nin, 2020 yılında uluslararası tahvil piyasasından 6 milyar Euro çektiği bildirildi.

Rum yönetimi uluslararası tahvil piyasasından 6 milyar Euro çekti

Kathimerini gazetesinin ekonomi ekinde yer alan haberde, pandeminin ikinci dalgasının, kapanan işletmelere verilecek destekle bağlantılı olarak Rum ekonomisi üzerindeki etkisinin büyük olacağı ve Güney Kıbrıs’ın 2020 yılı Ocak-Ağustos ayı arasındaki kamu borcunun, 2019 yılının Ocak-Ağustos aylarıyla kıyaslandığında 4,4 milyar Euro daha fazla olduğu ifade edildi.
Haberde, Güney Kıbrıs’ın kamu borcunun büyük bir çoğunluğunun, Avrupa tahvilleriyle ödendiği belirtildi.

 
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