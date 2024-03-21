Rum tarafından Erdoğan’a tepki

Rum Yönetimi, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne KKTC olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı” şeklindeki açıklamasının, "kınanması gereken, kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar" olduğunu vurguladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs hakkında “Şayet Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı. Hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu” şeklindeki açıklamalarına Rum hükümetinden tepki geldi.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye basınına yansıyan konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlar tarafından soykırıma uğramak üzereyken Türkiye tarafından kurtarıldıklarını söylemesine ve diğer açıklamalarına Rum hükümetinden tepki geldiğini yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının “kabul edilemez olduğu” iddiasında bulunurken, bu açıklamaların “çağdaş bir Avrupa ülkesinde, çağ dışı kalmış garantilerin yeri olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu” ileri sürdü. Erdoğan’ın açıklamalarının “kınanması gereken, kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar olduğunu” öne süren Letimbiotis; “Bugün AB üyesi olan Kıbrıs’ın, 1974’teki barbarca işgal sonrasında 50 yıldır işgal altında bulunduğu” iddiasını yineledi.

Letimbiotis, Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini yinelediği açıklamasında ayrıca Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin kaldığı yerden yeniden başlaması adına mümkün olan her şeyi yapacaklarını da savundu.

Erdoğan’ın bu açıklamalarının akabinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çabalarının başarıya ulaşacağına hala inanıp inanmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtında, “Holguin’in çabalarının, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması konusunda yeni bir dönemin başlamasını amaçladığını" kaydeden Letimbiotis, Holguin'in atanmış olmasının, BM Genel Sekreterinin çözüm çabalarına bağlılığının bir göstergesi olduğunu ve Kıbrıs sorununun kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla çözülmeyeceğini söyledi.

AKEL

AKEL de Erdoğan'ın açıklamasının “Türk şovenizmi ve yayılmacılığının yansıması olduğu"nu iddia etti. Partinin açıklamasında, Erdoğan’ın açıklamalarının kınandığı belirtilirken “Kıbrıs halkının, işgali, bölünmeyi veya ülkenin özgürlük ve bağımsızlığı aleyhine hiçbir senaryoyu kabul etmeyeceği” vurgulandı.

Konuya ilişkin haberleri Fileleftheros'da “Tam İşgali Arzuluyor”, başlığıyla verildi.



