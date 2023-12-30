Rum siyasilerin Kıbrıs sorunundan 2024'te beklentileri düşük

Rum basını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yakın zamanda müzakere masasına oturması ihtimalini uzak, bunu 2024 içerisinde yapmayı başarmalarını zor görüyor.

Fileleftheros BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne sunacağı Barış Gücü ve İyi Niyet Misyonu raporları ve şahsî temsilcisi ataması yüzünden 2024’ün Kıbrıs sorununu yeniden perde önüne gelmesiyle başlayacağını ancak beklentilerin düşük olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs gazetesine verdiği röportajdan geniş bir kesit aktaran gazete Rum yönetiminin, gerek Güvenlik Konseyi’ne sunulacak Genel Sekreter raporları gerekse takip edecek görüşme ve “pen holder” (yazıcı) olarak İngilizler tarafından hazırlanarak Güvenlik Konseyi’nin onayına sunulacak karar taslağı için “alarmda olduğunu” belirtti. Gazete, “Genellikle detaylar arasına pek çok tuzak gizlenir, bu nedenle ihtilaflı ifadelerin zamanında çıkartılması için çaba harcanacak” ifadesine yer verdi.

Politis Cumhurbaşkanı Tatar’ın söyleşisini okurlarına “Tatar 2024’te Hiçbir Gelişme Yok… Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar Kıbrıs Gazetesine 2023’te Kıbrıs’ta iki devlet Tezinin Zemin Kazandığını Söyledi” başlığıyla aktardı.

Haravgi ve Fileleftheros’un haberine göre partisinin gençlik kolu EDON’un yeni yıl etkinliği sonrasında gazetecilere konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun “Türk işgaline son vermeyi, ülkeyi ve halkı yeniden birleştirmeyi başarabilmek için çabalamayı ve mücadele etmeyi sürdürmeliyiz” dedi.

“Bunun için Kıbrıs sorununun Doruk Anlaşmaları, BM kararları zemininde çözülmesi gerektiği” görüşünü ortaya koyan Stefanu komşu coğrafyada, Orta Doğu’da, Gazze Şeridi’nde ve genel olarak işgal altındaki Filistin’de İsrail tarafından “suç politikası” izlenmekte olduğunu belirtti.

Stefanu İsrail’in uyguladığı bu politika yüzünden binlerce çocuk ve sivilin öldüğünü, uluslararası toplumun ise bu “soykırım siyasetini durdurmak için müdahale etmede acizlik gösterdiği” gözlemini paylaştı.

