Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos bugün defnedildi

2006 yılından bu yana Rum Ortodoks Kilisesinin başında bulunan ve geçen pazartesi hayatını kaybeden Başpiskopos II. Hrisostomos bugün öğlen saatlerinde yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

RIK'te yer alan habere göre, II. Hrisostomos için Başpiskoposlukta “Apostolos Varnavas” katedralinde yapılan ayinin ardından katedralin altında özel olarak tasarlanmış mezara defnedildi. Katedraldeki ayini, ilk kez Güney Kıbrıs'a giden Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiğini belirtildi.

Cenaze törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum siyasilerin yanı sıra Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, İskenderiye Patriği, Atina Başpiskoposu, Papa Franciscus’un temsilcisi, Ortodoks kiliseleriyle diğer Hristiyan mezheplerinin temsilcileri katıldı. Rum polisinin cenaze töreni için üst düzey güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

Törende, Anastasiadis, Sakelaropulu, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Hrisostomos’un vekili Baf Metropoliti Georgios konuşma yaptı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, II. Hrisostomos’un çalışmalarını ve kişiliğini överken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise Hrisostomos’un arkasında tarihi öneme sahip bir eser bıraktığını belirtti.

İlgili haberlerde, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in cenaze töreninin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’la ayrı ayrı görüşeceği kaydedildi.

