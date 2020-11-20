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Rum mevzisine maskeli sopalı saldırı girişimi

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RMMO Basın Sözcüsü Hristos Pieris, Güney Lefkoşa'daki RMMO mevzisinin, 3’ü maskeli olan 5 kişinin, nöbetçilerin kontrol sinyallerini görmezden gelerek mevzideki gözlem noktasına yaklaşmaya çalıştığını açıkladı

Rum mevzisine maskeli sopalı saldırı girişimi
Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) ait Güney Lefkoşa’da bulunan mevzinin, geçtiğimiz Salı akşamı bilinmeyen beş kişinin saldırısına uğradığı belirtildi.  
Alithia gazetesi, RMMO Basın Sözcüsü Hristos Pieris’in açıklamasına dayanarak, RMMO mevzisinin, 3’ü maskeli olan 5 kişinin, nöbetçilerin kontrol sinyallerini görmezden gelerek mevzideki gözlem noktasına yaklaşmaya çalıştığını yazdı. 
Habere göre, Pieris yaptığı açıklamada bahse konu kişilerin tehditkar bir şekilde gözlem noktasına yaklaştığını ifade etti. 
Pieris, orada bulunan nöbetçinin “dur, kimsin” anlamına gelen tanıtma sürecini devreye soktuğunu, karşıdan yanıt almaması nedeniyle mevziinin alarm durumuna geçtiğini, askerlerin derhal dışarıya çıktığını, daha sonra ellerinde sopa bulundurdukları görülen 5 kişinin oradan uzaklaştığını söyledi.  
Pieris, olayın hemen ardından  tüm gerekli önlemleri aldığını belirtti. 
Haber göre mevzi komutanı, Omorfitas Polis Karakoluna, olayla ilgili şikayette bulunurken polis konu hakkında araştırma başlattı.
Polisin bölgede terkedilmiş bir araç bulduğunu yazan gazete, polisin 5 kişiden 2’sinin yabancı, olduğunu tespit ettiğini belirtti. 
Öte yandan, Fileleftheros gazetesi yaşanan bu olayın arkasında uyuşturucu kaçakçılığının bulunduğunu yazdı.
Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Rum polisinin, olayın, geçtiğimiz hafta bölgede yaşanan kaçakçılık- büyük bir ihtimal uyuşturucu-olayı ve bazı kişilerin, suçluların mevzi üyelerinden  olduğu değerlendirmesi yapması ihtimali üzerinde durduğunu  belirtti.  
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