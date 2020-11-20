Güney Kıbrıs 1 milyon aşı sipariş etti

Rum Sağlık Bakanlığı’nın aşı çalışmaları çerçevesinde bir milyon doz aşı sipariş ettiği bildirilirken, 600 bin aşının AstraZeneca, 200 bin aşının Johnson&Johnson ve 200 bin aşının ise Pfizer/BionTech şirketlerinden tedarik edileceği aktarıldı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarındaki artışın etkileri her alanda hissedilirken, Rum Sağlık Bakanlığı, Korona virüs aşılarının hangi kriterlere göre öncelikli yapılacağı ve aşılama takvimine ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Alithia gazetesi: “Korona Devlet Mekanizmasını Da Durdurdu – Kıbrıs Bir Milyon Aşı Sipariş Etti – Lefkoşa’nın Okullarında Korona Salgını” başlıkları altında verdiği haberlerinde, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in Korona testinin pozitif çıkması ve yakın temaslısı olan iki bakanın da karantinaya alınmasına sebep olduğunu aktardı.

Habere göre, Kadis’le yakın temaslı olan İçişleri Bakanı Nikos Nuris ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos da karantinaya alınırken, tüm bakanlar kurulu üyelerine yapılan testlerin sonuçları bekleniyor.

Kadis’in pozitif çıkması sonucu dünkü bakanlar kurulu toplantısı ertelenirken, Rum Meclisi’nin dün saat 16:00’da yapması planlanan oturumunun da, Kadis’in temaslıları bulunduğu gerekçesiyle ertelendi.

Öte yandan gazete, Korona virüs salgınının Güney Kıbrıs’taki okullarda da görülmekte olduğunu, Güney Lefkoşa’daki okullarda da birçok vakaya rastlandığını belirtti.

Latçia Lisesi’nde sadece dün 23 pozitif vaka tespit edildiğinin altını çizen gazete, virüsün öğrenciler arasında yayılmasının sebebinin ise, 50’den fazla öğrencinin bir partiye katılmaları olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs’ta rastgele yapılan hızlı antijen testlerinin bugün de devam edeceğini vurguladı.

BİR MİLYON AŞI ŞİPARİŞ EDİLDİ

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın aşı çalışmaları çerçevesinde bir milyon doz aşı sipariş ettiğini, nüfus gruplarının bir algoritma temelinde belirlenerek hangi grupların hangi sıralamada aşılanacağı çalışmasını tamamladığını yazdı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AB’nin aşı şirketleriyle gerçekleştirdiği dört anlaşmaya da dahil olunduğu vurgulanırken, 600 bin aşının AstraZeneca, 200 bin aşının Johnson&Johnson ve 200 bin aşının ise Pfizer/BionTech şirketlerinden tedarik edileceği aktarıldı.

ÇİN’DEN ACİL TIP UZMANI GETİRTİLMESİ GÜNDEMDE

Öte yandan Haravgi gazetesi, Korona sebebiyle hastanede tedavi gören hastaların hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu, yaşanan ikinci dalga sebebiyle hastane doktorlarının zor anlar yaşadıklarını yazdı.

Güney’deki bazı hastanelerde görev yapan acil durum doktorlarının Korona vakalarını muayene ettikten sonra diğer acil vakalarla ilgilendiklerine dair ciddi iddiaların dünkü Rum Meclisi Sağlık Komitesi toplantısında gündeme geldiğini belirtilerek, ikici dalgaya hazırlanmak için var olan zamanın Rum hükümetince kullanılamadığının dile getirildiği aktarıldı.

Toplantıda, acil tıp uzmanı dalında yaşanan büyük eksikliğin giderilebilmesi adına Çin’den uzman talep edilmesinin de gündeme geldiğini vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’ta, 12’si Lefkoşa, 8’i Limasol ve 8’i de özel hastanelerde olmak üzere toplam 28 acil tıp uzmanının bulunduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, temas takip ekibinde 80 kişinin vardiyalı olarak çalışmakta olduğunu, temas takip ekibinin başında ise, çoğunluğu hizmet alımı anlaşması yapılan 30 kadar öğrenciyi de eğiten bir temas takip uzman hemşiresinin bulunduğunu aktardı.