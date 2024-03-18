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Rum Meteorolojiden sarı alarm

Rum Meteoroloji Dairesi, yoğun hava koşulları nedeniyle bugün 11.00-18.00 saatleri arası için sarı alarm yayımladı.

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Rum Meteorolojiden sarı alarm
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“Sigmalive” haber sitesine göre, yapılan açıklamada şiddetli fırtınanın, adanın ağırlıklı olarak dağlık ve doğusunu etkilemesinin beklendiği ifade edildi.
Fırtına sırasında dolu yağışının da beklendiği ifade edilirken yağış yoğunluğu ise 35- 55 milimetre olarak verildi.  
 
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