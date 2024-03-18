Rum Meteorolojiden sarı alarm

“Sigmalive” haber sitesine göre, yapılan açıklamada şiddetli fırtınanın, adanın ağırlıklı olarak dağlık ve doğusunu etkilemesinin beklendiği ifade edildi.
Fırtına sırasında dolu yağışının da beklendiği ifade edilirken yağış yoğunluğu ise 35- 55 milimetre olarak verildi.
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