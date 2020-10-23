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Rum Meclisi kendini feshetme önerisini reddetti

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Rum Meclisi kendini feshetme önerisini reddetti

Rum Meclis Genel Kurulu’nda, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği ve bağımsız milletvekili Anna Theologu’nun ortak önerisi olan, meclisin kendini feshetmesi oy çokluğuyla reddedildi.

Rum radyosu, oylamada 26 lehte, 30 aleyhte oy kullanıldığını duyurdu.

Daha önce Hukuk Dairesi’ne havale edilmesine karar verildiği bilgisi verilen öneri, Genel Kurul’da oylandı. Öneriye DİSİ, EDEK, Ekologlar, ELAM ve bağımsız milletvekili Theologu lehte, AKEL, DİKO, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi aleyhte oy kullandı.  

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