Rum İçişleri kaçak göçmen konusunda Yeşil Hat Tüzüğünden şikayetçi

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum Hükümeti’nin istenmeyen mülteci akışının olduğu dört noktadan üçünü kapatmayı başardıklarını; geriye sadece Yeşil Hat’tın kaldığını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde konuşan Nuris, Güney Kıbrıs’ın mülteci akışı alan ülkeler içerisinde AB birincisi olduğunu kaydederken, göstermelik öğrenciler ve paravan evlilikler aracılığıyla Güney Kıbrıs’a her yıl ekstradan 2 bin-2 bin 500 kadar mülteciye mal olan geçitlerin kapatıldığını; bununla birlikte Lübnan’la imzalanan anlaşma gereği, deniz yoluyla gelen mültecilerin kısıtlandığını kaydetti.

Habere göre Nuris, geriye yalnızca Yeşil Hat’tın kaldığını ve bazı bölgelerden geçişler yasaklanmışken, başka bölgelerden de yasadışı geçişlerin yapıldığını ve bunların denetlenmeye çalışıldığını belirtti.

2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde Güney Kıbrıs’a yaklaşık 7 bin mülteci geldiğine işaret eden Nuris, bazı mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinde zorluklar yaşandığını; çünkü bu kişilerin mahkemeye gitmekte geciktiğini, veya geri dönecekleri ülkelerle iade anlaşması imzalanmadığını ifade etti.

Nuris ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Afganistan meselesiyle ilgili tezlerinin Avrupa İşleri Konseyi’nde kabul edilmesinin de büyük başarı olduğunu ve böylelikle AB’nin, Türkiye ile KKTC’den Güney Kıbrıs’a gidecek mültecilerin engellenmesinde zamanında eylemde bulunabileceğini söyledi.