Bazı ilkokullarda eğitim seyreltilmiş şekilde başlayacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, nüfus yoğunluğu olan okullarda yeni eğitim öğretim yılına seyreltilmiş şekilde başlanacağını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile yaptıkları istişareler sonucunda kayıt dönemi sonrası nüfus yoğunluğu yaşanan bazı okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilmek adına seyreltilmiş öğrenime gidilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Amcaoğlu, söz konusu okullarda ders süre ve saatlerinde de değişiklikler yapıldığını belirterek “Nüfus yoğunluğu yüksek olan ilkokullarımızda ders saati süreleri beşer dakika kısaltılmış ancak öğrenimde bir kayıp yaşanmaması amacıyla ders sayıları günde 8 saate çıkarılmıştır” dedi.

Yapılan düzenlemeyle seyrekleştirilmiş (dönüşümlü) öğrenim uygulanacak okullarda, uygulamadan dolayı yaşanacak kayıpların, minimum seviyeye çekilmesini hedeflediklerini vurgulayan Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın yapılacağı ilkokullarda normal tedrisata ek günde bir fazla ders saati, haftada 5 fazla ders saati işleneceğini söyledi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına seyreltilmiş (dönüşümlü) olarak başlayacak okullar şöyle belirtildi:

“Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu,

Şht. Hasan Cafer İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu.”