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Rum hazine bütçesi 1 milyar fazla verdi

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Rum hazine bütçesi 1 milyar fazla verdi
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Rum hazine bütçesinin, 1 milyar 7 milyon Euro (Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 3,4’ü kadar) fazla verdiği bildirildi.
Politis Rum İstatistik Dairesi’nin Ocak-Kasım 2023 dönemi için 2022’nin aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak hazırladığı verilere dayanarak toplam gelirin 1.227,9 milyar Euro (GSYİH’nin yüzde 12,5’i) artarak 11.064,3 milyar Euro’ya ulaştığını, geçen yılki meblağın 9.836,4 milyar Euro olduğunu yazdı.
Gazeteye göre Ocak-Kasım dönemindeki toplam harcama ise 864 milyon Euro (GSYİH’nin yüzde 9,4’ü) artarak 10.063,6 milyon Euro’ya ulaştı. Bu meblağ 2022’de 9.199,6 milyar Euro’ydu.
 
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