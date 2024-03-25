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Rum Dışişleri Bakanı Kombos bugün Kazakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor

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Rum Dışişleri Bakanı Kombos bugün Kazakistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor
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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçen cumartesi günü yaptığı çalışma ziyaretini tamamladığı ve bugün de Kazakistan’ı ziyaret edeceği haber verildi.
Kombos’un Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’la görüştüğünü yazan “Alphanews.live” haber sitesi, Nahyan’ın Gazze'ye yardım ulaştırılmasına yönelik deniz koridor inisiyatifiyle ilgili olarak Rum kesiminin oynadığı role övgüde bulunduğunu belirtti.
Kombos’un bugün Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile temaslarının merkezinde ise Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Avrupa Birliği (AB)-Kazakistan ilişkileri, Doğu Akdeniz, Orta Asya, Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmelerin olacağı kaydedildi. Haberde, Kombos’un Kazakistan’a günübirlik ziyareti, Murat Nurtleu’nun daveti üzerine yaptığı belirtildi.

Kombos’un Kazakistan’ın başkenti Astana’da Nurtleu ile baş başa görüşeceği, ardından heyetler arası görüşmelere geçileceği ve bunun akabinde Kombos ile Nurtleu’nun basına açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.
Kazakistan temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev ve Senato Başkanı Maulen Ashimbayev tarafından da kabul edilecek Kombos, Kazakistan Baş Savcısı Berik Asylov’la da görüşecek. Kombos, aynı zamanda temasları çerçevesinde Astana International Financial Centre’i ziyaret edecek.
Habere göre, Kombos geçen cumartesi günü BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’la yaptığı görüşmeyle ilgili olarak “X” platformunda yaptığı paylaşımda ise, Güney Kıbrıs ile BAE arasında çok güçlü bir bağ olduğunu ve bunun görüşmeleri esnasında da teyit edildiğini ifade etti.
 
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