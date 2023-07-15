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RMMO ile Birleşik Krallık’tan ortak tatbikat

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RMMO ile Birleşik Krallık’tan ortak tatbikat
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Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) ile Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’nin 4-6 Temmuz’da “Zeus-2023” kod isimli “küçük ölçekli özel harekât” fiili ortak eğitim tatbikatı icra ettiği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros, RMMO’dan yapılan açıklamaya dayanarak, personelin, “dağlık alandaki meskûn bölgede harekât planlama ve uygulamada eğitimi” amaçlanan tatbikatta dağlık alanda havadan intikal ve ani saldırı faaliyeti,  tırmanma kulesinde eğitim ve savaş alanında ilkyardım faaliyetleri icra edildiğini yazdı.
 
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