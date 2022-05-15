RMMO drone filosunu büyütüyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) yeni donanım planlarının, daha çok hava savunmasının güçlendirilmesi odaklı olduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesi “RMMO’nun Drones Filosu Büyüyor” başlıklı haberinde Rum Milli Muhafız Ordusu’nun hava savunma konusundaki donanım planlamalarına yer verdi.

Gazete RMMO’nun son yıllarda gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı satın almaların RMMO’nun operasyonel olanaklarının desteklenmesine yönelik olduğunu yazdı.

Yeni donanım planlamalarının, büyük bir boşluğun bulunduğu alana, Güney Kıbrıs’ın “uçaksavar şemsiyesinin” havadan desteklenmesine odaklandığını yazan gazete Güney Kıbrıs’ın 2019 yılında İsrail’den 4 adet insansız hava aracı (UAV) almasının, bu planlamalarını başlangıcını teşkil ettiğini belirtti.

İsrail “UAVs, Aerostar Tactical UAS(TUAS) donanımlarının kullanılmasından üç yıl sonra Rum Savunma Bakanlığı’nın mevcut filoyu güçlendirmeye hazırlandığını belirten gazete askeri kaynaklardan elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Savunma Bakanlığı’nın, aynı modelde iki insansız hava aracı (UAV) daha alma yolunda ilerlediğini yazdı.

Gazete yeni araçların(UAV) satın alınmasının devlet fonundan olmayan kaynaklar aracılığıyla yapılacağını ayrıca satın alıma ilişkin imzaların ise yakın zamanda atılmasının beklendiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Yeşil Hat’tın gözetimi için İsrail ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan anlaşmaya da yer verdi.