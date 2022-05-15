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Türkiye'nin Güney Kıbrıs MEB'inde sondaj yapacağı iddia edildi

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Türkiye’nin, temmuz ayında Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yeni sondajlar yapacağını iddia edildi

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Türkiye'nin Güney Kıbrıs MEB'inde sondaj yapacağı iddia edildi

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, temmuz ayında Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yeni sondajlar yapacağını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi “MEB’te Yeni Oldu Bittiler ile Sıcak Temmuz-Türkiye’den Temmuz Ayında Yeni Oldu Bittiler” başlıklarıyla verdiği haberinde Türk sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’e geri dönmesinin ve uygun bir vakitte yeni tur sondaj çalışmalarına başlamasının uzun zamandır Ankara’da planlandığını savundu.

Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri ve Ukrayna vesilesiyle üstlendiği rolü göz önünde bulundurduğunu yazan gazete Türkiye’nin iki temel ekseni göz önünde bulundurduğunu, bunlardan birinin, ABD ile ilişkileri normalleştirmek diğerinin ise Türklerin yeni sondajlarla doğal gaz tespit etmek ve bunu değerlendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye’nin sondaj çalışmalarının, Güney Kıbrıs tarafından ruhsat izni verilen şirketlerin yapacağı sondaj çalışmalarıyla denk düşeceğini savunan gazete Türkiye’nin hamlesinin,  yapılacak olan bu sondajlara yanıtı teşkil edeceğini ileri sürdü.

Gazete haberinde ayrıca Temmuz ayının seçilmesinin tesadüf olmadığını, bu çalışmalarının Barış Harekatı yıldönümü etkinlikleriyle ilişkilendireceğini savundu.

Gazete haberinde ayrıca Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki 4,5,6 ve 7’inci parsellere itiraz ettiğini ve bunların kendisine ait olduğunu düşündüğünü ayrıca KKTC ile TPAO arasındaki anlaşmaya da atıfta bulunarak, Türk tarafınca şekillendirilen haritanın da deniz parselleri  12, 8, 9, 13, 3, 2 ve 1’inci parselin kuzeyiyle ilgili olduğunu anımsattı.

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