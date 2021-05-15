RMMO'daki koronavirüs vakaları gizleniyor

Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieri’nin önceki gün Fileleftheros gazetesine RMMO içinde 100’den fazla vaka ve 285 yakın temaslı olmak üzere 400 civarında askerin karantinada olduğunu açıklamasına karşın dün Rum devlet radyosuna (RİK) geçen ay 300 vaka olduğunu söyleyip, yakın temaslı sayısını vermedi

Rum Savunma Bakanlığı’nın, “Milli Muhafız Ordusu”ndaki (RMMO) yeni tip koronavirüs vakaları ve temaslıları hakkında çelişkili bilgiler verdiği, asker yakınlarının ise askerlerin filyasyon ekiplerine RMMO içerisindeki temaslılarını ifşa etmelerinin yasaklandığından şikâyetçi olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Hristos Pieri’nin önceki gün Fileleftheros gazetesine RMMO içinde 100’den fazla vaka ve 285 yakın temaslı olmak üzere 400 civarında askerin karantinada olduğunu açıklamasına karşın dün Rum devlet radyosuna (RİK) geçen ay 300 vaka olduğunu söyleyip, yakın temaslı sayısını vermedi. Pieri, bu ayki durum sorulduğunda, vaka sayısını 135 olarak verdi, başka bir radyo kanalına ise 145’i yakın temaslı ve 135’i vaka olmak üzere toplam 280 askerin karantinada olduğunu kaydetti. Pieri, 135 vakadan 70’inin RMMO subayı, 4’ünün sivil personel, geriye kalanlarının ise er olduğu bilgisini verdi.

Pieri önceki hafta günde 12-14 vaka saptanması nedeniyle RMMO’da endişe yaşandığını ancak şu anda günlük vaka sayısının tek haneye düştüğünü, RMMO kışlalarına virüsün öncelikle RMMO mensuplarının evlerinden bulaştığını söyledi.

RMMO’da görev yapanların aileleri ise ne vakaların ne de yakın temaslıların tam sayısının açıklandığına dikkat çekerek “askerlerin kışladaki yakın temaslılarını filyasyon ekiplerine açıklamalarının yasaklanmasının ve sadece aile çevrelerindeki yakın temaslılarını bildirme hakkı tanınmasının ne amaca hizmet ettiğini” sordu. Bir kısım aileler ise Savunma Bakanlığı’nın malum nedenlerle koronavirüs sorununun bilinmesini istememesine anlayış gösterdiklerini belirtmekle birlikte resmi olarak verilen rakamların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.