Güney 'Ulusal Plan'la ekonomide yeni model arayışında

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, hazırlanan bir planla ekonomide yeni model bir kalkınma modeline geçmeye hazırlandığı bildirildi. Plan, “Uzun Vadeli Kalkınma ve Dayanıklılık Stratejisi” olarak isimlendiriliyor.

CNA’de yer alan bir habere göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petrides ile Ekonomi ve Rekabet Konseyi temsilcileri; ulusal, uzun vadeli strateji ve ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen “Kalkınma ve Dayanıklılık Planı”nın umut verici ve gerçekçi bir plan olduğu konusunda uzlaştı.

Rum Maliye Bakanlığının açıklamasına göre Petrides, Kurul üyelerinden Andreas Assiotes’in tanıtımını yaptığı Uzun Vadeli Kalkınma ve Dayanıklılık Stratejisi sırasında Kurul Başkanı Takis Klerides ile de planı görüştü.

Açıklamaya göre, bir dizi reform ve modernleşme yatırımları, ekonomi dayanıklılığının güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınma ve aynı zamanda dijitale yeşil geçiş içeren “Ulusal Plan”, Kıbrıs Ekonomisinin Uzun Vadeli Sürdürülebilir kalkınmasıyla ilgili gerek alansal gerek yatay gerekse önceliklere bağlı hedeflere dayalı direktifler içeriyor.

Uzun Vadeli Kalkınma Stratejisinin amacının, Kıbrıs için yeni bir ekonomi modeli ve Kıbrıs’ın tüm vatandaşlarına uzun vadeli sürdürülebilir bütünsel bir kalkınma çerçevesi oluşturmak olduğu belirtildi.

GÜNEY KIBRIS EKONOMİSİ YAVAŞ YAVAŞ İYİLEŞECEK

Öte yandan, Avrupa Komisyonu DGEFIN raporunda Güney Kıbrıs ekonomisine de yer verildi. Brüksel’de Komiser Paolo Gentiloni tarafından hazırlanıp sunulan Avrupa Komisyonu DGEFIN raporunda 2020’de krizden dolayı önemli ölçüde kötüleşen kamu maliyesinin, 2021 ve 2022’de düzeleceği öngörülüyor.

Rapora göre ekonomik hareketlilik 2020’de, Covid-19 krizi ve ardından gelen kapanma tedbirleri nedeniyle %5.1 ile oldukça fazla düştü.

Raporda, 2021’de %3.1’lik reel büyüme GSYH’de ılımlı bir iyileşme öngörülüyor. Güney Kıbrıs’ta 2021’in ilk yarısındaki kapanma tedbirlerinin ve Avrupa Birliği’nde devam eden sınırlayıcı tedbirlerin turizmi etkilediği, 2021’nin ikinci yarısında sağlam bir iyileşme olacağı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, Güney Kıbrıs’ta ekonomik hareketliliğin Covid-19 krizi nedeniyle 2020’de hızla daraldığı ancak bu daralmanın yine de Avrupa Birliği ortalamasından daha az olduğu belirtildi.

Ekonomik hareketliliğin 2021 ve 2022’de genel olarak yerel taleple yavaş yavaş iyileşeceği tahmin ediliyor.